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Teknoloji AK Parti, kriptocularla görüşecek!
Teknoloji

AK Parti, kriptocularla görüşecek!

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Binance Türkiye temsilcileriyle bir araya gelecek.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 13:54:00 - 2022-01-18 13:55:18
AK Parti, kriptocularla görüşecek!

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Binance Türkiye temsilcileriyle görüşecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 20 Ocak'ta kripto para borsalarından Binance'ın Türkiye temsilcileriyle görüşecek. Kripto piyasası düzenlemesini, "vergilendirmenin ötesinde, bu alanda ortaya çıkabilecek mağdurları düşünme amaçlı yapılması gereken bir iş" olarak nitelendiren Mustafa Elitaş, kripto varlıklara yönelik yasal düzenleme konusunda bir süredir çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce kripto para konusunda uzman isimlerle Meclis'te bir araya gelen Elitaş, 20 Ocak Perşembe günü de Binance Türkiye temsilcilerini dinleyecek.

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