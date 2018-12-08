AK Parti Konya ilçeleri belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Konya belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Ahırlı belediye başkan adayı, AK Parti Aköner belediye başkan adayı, AK Parti Akşehir belediye başkan adayı, Beyşehir AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Konya Selçuklu belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? İşte AK Parti Konya ilçeleri belediye başkan adayıları...

Konya belediye başkan adayı AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı. AK Parti belediye başkan adayları 2019 isim listesi son dakika açıklandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Antalya'da Menderes Türel'i, Gaziantep'te Fatma Şahin'i Bilecik'te Nihat Can, Erzincan'da Cemalettin Başsoy, Kırşehir'de Yaşar Bahçeci, Amasya'da Cafer Özdemir, Antalya'da Menderes Türel, Artvin'de Mehmet Kocatepe, Bursa'da Alinur Aktaş, Erzurum'da Mehmet Sekmen, Gaziantep'te Fatma Şahin, Gümüşhane'de Ercan Çimen, Denizli'de Osman Zolan, Kastamonu'da Tahsin Babaş, Kırıkkale'de Mehmet Saygılı, Çankırı'da Hüseyin Boz, Tokat'ta Eyüp Eroğlu, Konya'da Uğur İbrahim Altay ve Muş'ta ise Feyat Asya yeniden aday gösterildi.

AK Parti Konya belediye başkan adayı kim oldu?

Açıklanan belediye başkan adayları arasında Konya da var. AK Parti Ağrı belediye başkan adayı Uğur İbrahim Altay oldu. AK Parti'nin Konya ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Konya 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Tahir Akyürek % 64

MHP adayı Mehmet Emin Altunel % 18

SP adayı Mustafa Özkafa % 7

CHP adayı İbrahim Işık % 5

Ahırlı 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 62

MHP % 22

SP % 13

CHP % 1

Akören 2014 yerel seçim sonuçları

MHP % 48

AK Parti % 47

CHP % 1

Akşehir 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 46

MHP % 41

CHP % 9

Beyşehir 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 48

MHP % 45

SP % 2

Bozkır 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 63

MHP % 28

CHP % 3

Ereğril 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 42

MHP % 39

CHP % 15

Selçuklu 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 67

MHP % 18

SP % 6

CHP % 4

2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler

AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı

CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.

MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.

BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili

CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili

HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili

MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili

İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili

AK Parti belediye başkan adayları listesi 2019 AK Parti belediye başkan adayları kim oldu?