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AK Parti kongresindeki büyük sürpriz ne?

AK Parti bugün 6. Olağan Kongresini yapıyor. Genel Başkanlık için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tek aday olduğu AK Parti kongresinde MKYK ve MDK üyeleri seçilecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, yaptığı konuşmada AK Parti kongresinde dünyada ses getirecek bir sürprimizi olacak açıklaması yaptı. Mustafa Ataş’ın bu açıklamasından sonra AK Parti kongresindeki büyük sürpriz nedir? AK Parti kongresindeki büyük sürpriz kim? Sorusu merak konusu oldu.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 09:39
AK Parti kongresindeki büyük sürpriz ne?

AK Parti bugün 6. Olağan Kongresini yapıyor. Genel Başkanlık için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tek aday olduğu AK Parti kongresinde MKYK ve MDK üyeleri seçilecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, yaptığı konuşmada AK Parti kongresinde dünyada ses getirecek bir sürprimizi olacak açıklaması yaptı. Mustafa Ataş’ın bu açıklamasından sonra AK Parti kongresindeki büyük sürpriz nedir? AK Parti kongresindeki büyük sürpriz kim? Sorusu merak konusu oldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, AK Parti kongresine ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söylemişti: Genel Başkanımızın konuşmasından sonra bir sürprizimiz olacak. Türkiye’nin içinden geçtiği bu önemli süreçte yarın o sürprizi hep birlikte göreceğiz. Bütün dünyaya da buradan bir mesaj vermiş olacağız. Genel başkanımızın konuşmasından sonra sahnede tüm dünyaya vereceğimiz mesajımızı da birlikte izlemiş olacağız.”

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Mustafa Ataş, sürprizin kongreye katılacak bir kişinin mi olacağının sorulması üzerine, “Tüm dünyaya verilecek bir mesaj olacak diye düşünüyoruz. Onu yarın genel başkanımızın konuşmasından sonra sahnede izlemiş olacağız. Bir kişi değil, bir kişiden fazla. Sürpriz olarak bekleyelim” dedi.

BÜYÜK SÜRPRİZLE ABD'YE MESAJ MI VERİLECEK

AK Parti’nin kongredeki sürprizi dünya çapında tanınmış isimlerin AK Parti kongresinde yer alacağı iddia edildi. AK Parti bu sayede Türkiye savaş açan ABD’ye de bir mesaj vermek isteyeceği konuşuluyor.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 09:39
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