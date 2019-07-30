0553 313 94 23

AK Parti kongresinde Erdoğan'a rakip çıktı!

AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın sonbaharda kongre sürecini başlatacağını açıklamasının ardından flaş bir iddia ortaya atıldı. Yeni parti hazırlığında olduğu iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nunkongrede adaylık için nabız yokladığı öne sürüldü.

30 Temmuz 2019 Salı 18:31
AK Parti kongresinde Erdoğan'a rakip çıktı!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın sonbaharda kongre sürecini başlatacağını açıklamasının ardından AK Parti içerisinde halen üye sıfatıyla bulunan Ahmet Davutoğlu’nun bundan sonraki süreçte atacağı adımlar da merak edilmeye başlandı.

Yerel seçimlerin ardından AK Parti’nin çöküşe geçtiği fikri parti içerisindeki muhalif çevrelerde ağırlık kazanırken, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından desteklenen Ali Babacan, partiden istifa ederek yeni parti çalışmalarını hızlandırdı.

Ali Babacan’ın ekibinden bağımsız olarak AK Parti’ye yönelik eleştirilerini sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ise itirazlarını parti içerisinden bir isim olarak sürdürmeye devam ediyor.

Adaylık için nabız yokluyor

AK Parti’de muhalif seslerin gittikçe artması üzerine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak olağanüstü kongre sürecini sonbahardan itibaren başlatacaklarını açıkladı.

Yeniçağ'dan Tolgahan Karaoğlu'nun haberine göre; Erdoğan bu hamleyle küskünlükleri en aza indirmeyi ve hız kazanan yeni parti hazırlıklarına karşı teşkilattan kaymaları önlemeyi amaçlarken Davutoğlu’nun da olağan kongrede adaylık için nabız yokladığı belirtildi.

Davutoğlu'nun önceliği...

Davutoğlu’nun 14 Mayıs 2000 tarihinde gerçekleşen Fazilet Partisi olağan kongresinde ortaya çıkan durumu hedeflediği öne sürüldü. Fazilet Partisi’nin kongresinde siyasi yasaklı olan Necmettin Erbakan’ın desteklediği mevcut genel başkan Recai Kutan’a karşı partinin yenilikçi kanadı Abdullah Gül’ü aday çıkarmıştı. Gül kongreyi kaybetmesine rağmen 521 delegenin oyunu alması Türk siyasetinde büyük ses getirmiş ve AK Parti’nin kuruluşunu tetiklemişti.

Ahmet Davutoğlu’nun, sonbaharda başlayacak kongre sürecine kadar il başkanları ve delegelerle görüşmeler gerçekleştirmeyi ve bu süreçte parti teşkilatlarına kendisini ifade etmek istediği ifade edildi.

Davutoğlu’nun, kongrede genel başkanlık yarışına katılmaması ya da katılıp kaybetmesi durumunda yeni parti çalışmalarına başlayacağı belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 18:31
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Ahmet Davutoğlu

YORUM YAZ

  • VatandaşVatandaş25 dk önce
    Bu fille karıncanın güreşme sine benzer
  • Bükücü Bükücü 29 dk önce
    Hangi haber ajansı da çıkmış yeniçağ tuvalet kağıdında ancak tuvaletten haber yapar

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bakan Selçuk'tan maaşlara zam açıklaması!
  1. Bakan Selçuk'tan maaşlara zam..
  2. Cezaevi bahçesine uyuşturucu atan..
  3. İran'dan Trump'a "Bolton'un savaşa..
  4. Garanti BBVA'dan 3 milyar 668 milyon..
  5. Pakistan'da polise bombalı saldırı: 4..
  6. Dünyaca ünlü golcü, Süper Lig ekibiyle..
  7. Afyonkarahisar'da yangın
  8. Yediemin deposuna sıçrayan yangın, 6..
  9. "Türk Madenciliğinde Farkındalık ve..
  10. Datça’da 13 göçmen yakalandı
  11. Pakistan'da korkunç patlama! Ölü ve..
  12. İtfaiye ekiplerinin "leylek" mesaisi
  13. Başkan yardımcıları sahaya indi
  14. "Satılık köpek" ilanlarıyla..
  15. Belediye Başkanı Kılıç CHP’nin yerel..
  16. Emre Mor, Celta'da takım..
  17. Anayasa Mahkemesinin akademisyenlerle..
  18. Facebook'a dev özellik geliyor! Artık..
  19. Hakkari'de özel güvenlik bölgesi..
  20. Eğitim Bir-Sen sözleşmeli öğretmenler..
  21. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
  22. Karşıyaka Belediyesinde "usulsüzlük"..
  23. Fethiye Körfezi'nde korkutan görüntü!
  24. Mustafa Kaplan: “Orta saha ve stoper..
  25. Kuveyt Türk’ten işletmelere destek
  26. AK Parti kongresinde Erdoğan'a rakip..
  27. Irak'ta flaş gelişme! 5 bin tanesi...
  28. Pakistan’da patlama: 4 ölü, 20 yaralı
  29. AYM’den "hak ihlali" kararına ilişkin..
  30. Piyasalarda gün sonu
Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

Günün Karikatürü

30 Temmuz 2019
Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!