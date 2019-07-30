AK Parti kongresinde Erdoğan'a rakip çıktı!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın sonbaharda kongre sürecini başlatacağını açıklamasının ardından AK Parti içerisinde halen üye sıfatıyla bulunan Ahmet Davutoğlu’nun bundan sonraki süreçte atacağı adımlar da merak edilmeye başlandı.

Yerel seçimlerin ardından AK Parti’nin çöküşe geçtiği fikri parti içerisindeki muhalif çevrelerde ağırlık kazanırken, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından desteklenen Ali Babacan, partiden istifa ederek yeni parti çalışmalarını hızlandırdı.

Ali Babacan’ın ekibinden bağımsız olarak AK Parti’ye yönelik eleştirilerini sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ise itirazlarını parti içerisinden bir isim olarak sürdürmeye devam ediyor.

Adaylık için nabız yokluyor

AK Parti’de muhalif seslerin gittikçe artması üzerine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak olağanüstü kongre sürecini sonbahardan itibaren başlatacaklarını açıkladı.

Yeniçağ'dan Tolgahan Karaoğlu'nun haberine göre; Erdoğan bu hamleyle küskünlükleri en aza indirmeyi ve hız kazanan yeni parti hazırlıklarına karşı teşkilattan kaymaları önlemeyi amaçlarken Davutoğlu’nun da olağan kongrede adaylık için nabız yokladığı belirtildi.

Davutoğlu'nun önceliği...

Davutoğlu’nun 14 Mayıs 2000 tarihinde gerçekleşen Fazilet Partisi olağan kongresinde ortaya çıkan durumu hedeflediği öne sürüldü. Fazilet Partisi’nin kongresinde siyasi yasaklı olan Necmettin Erbakan’ın desteklediği mevcut genel başkan Recai Kutan’a karşı partinin yenilikçi kanadı Abdullah Gül’ü aday çıkarmıştı. Gül kongreyi kaybetmesine rağmen 521 delegenin oyunu alması Türk siyasetinde büyük ses getirmiş ve AK Parti’nin kuruluşunu tetiklemişti.

Ahmet Davutoğlu’nun, sonbaharda başlayacak kongre sürecine kadar il başkanları ve delegelerle görüşmeler gerçekleştirmeyi ve bu süreçte parti teşkilatlarına kendisini ifade etmek istediği ifade edildi.

Davutoğlu’nun, kongrede genel başkanlık yarışına katılmaması ya da katılıp kaybetmesi durumunda yeni parti çalışmalarına başlayacağı belirtildi.