AK Parti Kongresi'nde Erdoğan aday gösterildi
Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığına yeniden aday gösterildi.18 Ağustos 2018 Cumartesi 14:53
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığına yeniden aday gösterildi.
Ankara Spor Salonu'nda yapılan AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlık için aday belirleme süreci tamamlandı.
Divan Başkanı Mehmet Ali Şahin, Erdoğan'ın genel başkanlık adaylığı için 1457 delegenin imzaladığı teklifin kendilerine ulaştığını bildirdi.
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