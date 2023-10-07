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Siyaset AK Parti kongresinde duygulandıran koreografi
Siyaset

AK Parti kongresinde duygulandıran koreografi

Yeniakit Publisher
2023-10-07 13:56:00 -
AK Parti kongresinde duygulandıran koreografi

AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve annesi Tenzile Erdoğan'ın resminin çizildiği bir koreografi gösterisi gerçekleştirildi.

AK Parti 4'üncü Olağanüstü Kongre heyecanını yaşıyor. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen büyük kongreye insanlar adeta akın etti. Büyük kongreye dünyanın birçok ülkesinden devlet başkanları, yurt dışı siyasi parti temsilcileri ve büyükelçiler katıldı. Çok sayıda gazeteci ve on binlerce AK Partili de kongre salonunu hınca hınç doldurdu.

Pankartlar açan partililer, coşkulu şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşıladı.

Beklenen an gelip, Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüdeki yerini alınca ise duygu dolu anlar yaşandı.

Partililerin sürprizi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözlerini doldurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesi Tenzile Erdoğan'ın resminin çizildiği dev koreografi kongre salonunda açıldı.
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"Öyle bir evlat yetiştirdin ki binlerce evladın daha oldu", "Milletin duası evladınla rahat uyu Tenzile anne" yazılı pankartlar ise dikkat çekti.

Büyük kongrede duygusal anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesinin koreografi gösterisi yapıldı...

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