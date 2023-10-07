  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tuğrul Selmanoğlu yaşananları bir bir anlattı! Sözde demokratik Avrupa'dan AK Parti'ye büyük engel

Hamas, başlattığı operasyonla perişan etmişti! İsrail’den flaş açıklama az önce geldi! Tüm dünyaya böyle duyurdular

SİHA’mızı düşüren ABD savaş uçağı ile ilgili akıl almaz iddia! Herkesi dumura uğrattı! Bu ne kepazelik böyle

Az önce Türkiye'ye ilan edildi! O belediye Yeniden Refah Partisi'ne geçti

Kılıçdaroğlu, partideki muhalif kanadı içeriden çökertiyor Değişimciler bölündü! Bir isim daha saf değiştirdi

Erbakan’dan siyonistlere tepki! 'İsrail laftan değil güçten anlar!'

İsrail savaş uçaklarını böyle kaçırdı

AK Parti'nin MKYK üyeleri resmen belli oldu! İşte isim isim 75 kişilik liste...

İsrail sınırındaki demir çitler böyleydi böyle oldu

O gelişme Türkiye’yi salladı! Ünlü sunucu Fulya Öztürk, o ilden aday oluyor! “Yüzde 60 oyu var” deyip duyurdu
Siyaset AK Parti Kongresi: Erdoğan yeniden genel başkan seçildi
Siyaset

AK Parti Kongresi: Erdoğan yeniden genel başkan seçildi

Yeniakit Publisher
2023-10-07 16:32:00 - 2023-10-07 16:34:27
AK Parti Kongresi: Erdoğan yeniden genel başkan seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde tekrar genel başkan seçildi.

K Parti'nin, Ankara Spor Salonu'nda yapılan 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde genel başkanlık seçimi sonuçlandı. Kongre Divan Başkanı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarına göre 1402 oy kullanıldığını, 1399 oyun geçerli, 3 oyun geçersiz sayıldığını bildirdi.

Yavuz, Erdoğan'ın geçerli 1399 oyun tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçildiğini duyurdu. Partinin 75 üyeden oluşan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da aynı oylamayla belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildikten sonra şu açıklamalarda bulundu;

Partimizin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ni alnımızın akıyla partimize yaraşır bir coşkuyla tamamladık

CHP zihniyetinin elinde bakımsızlığa, hizmetsizliğe, adeta çürümeye terk edilen illerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmak, boynumuzun borcudur.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz kritik başarıyı, 31 Mart'ta tekrarlayarak, yerel yönetimlerde de yeni bir dönemi başlatacağız

Biz sadece 85 milyonun değil yönünü ülkemize çevirmiş yüz milyonları da umudu olan bir partiyiz

Türkiye Yüzyılı ülküsüyle çıktığımız bu kutlu yolculukta hepimiz gerçekten çok ağır bir sorumluluk üstlendik. Bir taraftan ülkemizi hedeflerle buluşturmaya çalışacak diğer yandan da vatandaşlarımızın sıkıntılarına çözüm üreteceğiz

Vatandaşlar '31 Mart gelsin de biz bunlardan kurtulalım' diyor' 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz kritik başarıyı yerel yönetim seçimlerinde de tekrarlayarak başaracağız. Kapısı çalınmadık hane bırakmayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre öncesi bahçede bekleyenlere hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre öncesi bahçede bekleyenlere hitap etti

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre öncesi bahçede bekleyenlere hitap etti

AK Parti'de kongre heyecanı: Erdoğan'dan flaş sözler
AK Parti'de kongre heyecanı: Erdoğan'dan flaş sözler

Siyaset

AK Parti'de kongre heyecanı: Erdoğan'dan flaş sözler

Başkan Erdoğan'dan emeklilere müjde
Başkan Erdoğan'dan emeklilere müjde

Siyaset

Başkan Erdoğan'dan emeklilere müjde

Başkan Erdoğan'dan 'Aksa Tufanı' operasyonuyla ilgili ilk açıklama!
Başkan Erdoğan'dan 'Aksa Tufanı' operasyonuyla ilgili ilk açıklama!

Gündem

Başkan Erdoğan'dan 'Aksa Tufanı' operasyonuyla ilgili ilk açıklama!

Erdoğan oyunu kullandı
Erdoğan oyunu kullandı

Gündem

Erdoğan oyunu kullandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23