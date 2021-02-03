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Siyaset AK Parti kongrelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birbirinden farklı sürprizler
Siyaset

AK Parti kongrelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birbirinden farklı sürprizler

AK Parti kongrelerine canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birbirinden farklı müziklerle sürpriz yapıldı. Erdoğan şarkılara eşlik ederek salondakileri selamladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 16:44:00 - 2021-02-03 16:48:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katıldığı AK Parti kongrelerinde farklı müzikler çalındı. Salonlardaki heyecan oldukça yüksekti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Artvin, Bilecik, Çankırı, Gaziantep ve Iğdır 7. Olağan İl Kongrelerine, partisinin genel merkezinden canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan kongrelere bağlandı

Gündeme ilişkin çok önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük bir coşkuyla doldurulan kongre salonlarını tek tek selamladı.

Erdoğan'ın bağlandığı salonlarda birbirinden farklı müzikler dinletildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın da katıldığı Iğdır kongresinin yapıldığı salonda, Kayahan'ın 'Bir Aşk Hikayesi' şarkısına yer verildi.

"Bizimkisi bir aşk hikayesi..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şarkıya kısa bir süre eşlik etti.

Erdoğan, bu sırada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'a da esprili bir şekilde takıldı, "Mahir Bey, Ankara'da duyulmuyor..." dedi.

"Bu aşk hikayesini unutmayacağız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşkınız aşkımızdır diyeceğiz, çalınmadık kapı bırakmayacağız." dedi.

Erdoğan, "Hiç üzülme ağlama, sen gülümse daima Iğdır." dedi ve salondakileri selamladı.

 

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