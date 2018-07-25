Başkan partisinin 11 il başkanlığına atama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atama yaptığı iller arasında Kocaeli de vardı. Peki AK Parti Kocaeli il başkanı olan Abdullah Eryarsoy kimdir?

1976 Mardin de doğdu. 1981 yılında Kocaeli’ye yerleşti. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 15 yıldır İzmit’te avukatlık yapıyor. 2012 kongresi ile il yönetimine girdi. 3 dönem il başkan yardımcılığı ve il yönetim kurulu üyeliği yaptı.Kocaelide yaşayan Abdullah Eryarsoy Evli ve 3 çocuk babası.