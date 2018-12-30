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AK Parti Kızılcahamam belediye başkan adayı 2019

AK Parti belediye başkan adaylarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yerel seçimler için şuana kadar 74 ilin belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti ilçe belediye başkan adayları ise açıklanıyor. AK Parti Ankara ilçe adaylarını 1 Ocak’da açıklayacak. AK Parti Kızılcahamam belediye başkan adayı 2019 kim? Kızılcahamam AK Parti belediye başkan adayı son dakika açıklandı. İşte AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları…

30 Aralık 2018 Pazar 18:32
AK Parti Kızılcahamam belediye başkan adayı 2019

AK Parti belediye başkan adaylarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yerel seçimler için şuana kadar 74 ilin belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti ilçe belediye başkan adayları ise açıklanıyor. AK Parti Ankara ilçe adaylarını 1 Ocak’da açıklayacak. AK Parti Kızılcahamam belediye başkan adayı 2019 kim? Kızılcahamam AK Parti belediye başkan adayı son dakika açıklandı. İşte AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları…

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi AK Parti ile MHP, Cumhur ittifakıyla yerel seçim 2019’a birlikte girecek. AK Parti ve MHP, ittifak çerçevesinde büyük oranda belediye başkan adaylarını belirledi. MHP, İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkarmayıp AK Parti’nin adaylarını destekleme kararı aldı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı resmi olarak açıklanması da Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın aday gösterilmesi kesin gibi. AK Parti Ankara’da Mehmet Özhaseki’yi İzmir’de ise Nihat Zeybekçi’yi aday gösterdi.  AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile İstanbul AK Parti ilçe adayalrı 29 Aralık’ta açıklandı. AK Parti Ankara ilçe adayları ise 1 Ocak’ta açıklanacak. Kulis bilgilerine göre, AK Parti’nin Ankara ilçe belediye başkan adayları son dakika belli oldu. AK Parti Kızılcahamam belediye başkan adayı Süleyman Acar olacağı konuşuluyor.

Ankara yerel seçim sonuçları 2014

AK Parti adayı İbrahim Melih Gökçek % 44.9

CHP adayı Mansur Yavaş % 43.8

Kızılcahamam 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 53.8

MHP % 39.9

CHP % 3.1

SP % 1.4

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 18:32
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. AK Parti Kızılcahamam belediye başkan adayı 2019
  5. ak parti ankara belediye başkan adayları 2019

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