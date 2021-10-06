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Siyaset 'AK Parti kendi ayağına kurşun sıkıyor!'
Siyaset

'AK Parti kendi ayağına kurşun sıkıyor!'

Yeni Akit Yayın Kurulu üyesi Fatih Uğurlu, son günlerde tartışma konusu olan öğrenci yurtlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 21:51:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeni Akit Yayın Kurulu üyesi Fatih Uğurlu, son günlerde tartışma konusu olan öğrenci yurtlarına değindi.

'Talep fazlası var'

Öğrenci yurtlarının geçmiş döneme göre çok daha konforlu olduğunu belirten Uğurlu, bir talep fazlası olduğunu belirtti.

Öğrenci yurtlarından sorumlu yetkililerin hatalı yönetimi sebebi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zarar gördüğünü söyleyen Fatih Uğurlu, "AK Parti kendi ayağına kurşun sıkıyor." dedi.

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