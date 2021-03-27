AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal: İki millet bahçesi yapılacak

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Karabük ve Safranbolu'ya millet bahçelerinin yapılacağını bildirdi. Ünal, Karabük Öğretmenevi'nde düzenlenen basın toplantısında, Karabük'e yapılan yatırımları yakından takip ettiklerinin söyledi.

Yatırımlar kapsamında ilgili bakanlıklarla ve kurumlarla bir araya geldiklerini ve Karabük'ün sorunlarını dile getirdiklerini belirterek, kente iki millet bahçesi yapılacağını anlattı.

Ünal, Karabük ve Safranbolu'ya yapılacak millet bahçelerinin 2023 yılına yetişmesini hedeflediklerini vurgulayarak, "Karabük merkezde istasyon alanı dediğimiz tren garının olduğu alana millet bahçesi düşünülüyor. Safranbolu'ya da millet bahçesi projesi var. Buna da hızlıca başlanacak." dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş de AK Parti teşkilatlarının 2023 seçimleri için hazır olduğunu vurguladı.AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ise AK Parti'nin kongreler sürecini tamamladığını söyledi.

Karabük'e yapılan yatırımları yakından takip ettiklerini belirten Altınöz, "İlimiz için öncelik verdiğimiz yatırımları milletvekillerimizle takip etmekteyiz. Karabük için çok yararlı işler yaptığımıza inanıyorum. Bundan sonra da Karabükümüze 2023'e kadar çok güzel hizmetleri kazandıracağız." diye konuştu.

Altınöz, 1 Nisan'da il genel meclisi başkanlığı seçiminin olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Kamuoyunda değişik haberler çıkıyor ama AK Parti grubunda en ufak bir sıkıntı yok. AK Parti grubunda sıkıntı olmamasından sıkıntı duyanlar varsa onları bilemiyorum. AK Parti grubu birlik ve beraberlik içerisinde il genel meclis başkanlığı seçiminin yapılacağı gün grup toplantımızı yapıp tek adayla meclis başkanlığı seçimine gireceğiz. Hiçbir sıkıntımız yok. İnşallah 1 Nisan sabahı AK Parti grup toplantısından sonra il genel meclis başkanı belli olacaktır çünkü kim çıkarsa çıksın diğer adayımız karşı adaya oyunu verecek. Tek adayla seçimi tamamlayacağız."

Bir gazetecinin "Safranbolu Şehir Mezarlığı'nda izinsiz kazı yapıldığı iddialarıyla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz?" sorusuna Altınöz, "Yıllardır buradaki mezarlık işini yapan birileri var. Safranbolu halkı da memnun. Biz de ilk basından bu olayı duyduk. Yıllardır bu işi layıkıyla yapanlar varken daha önce tecrübesi olmamış ve dışardan gelen bir firmaya böyle bir ihalenin verilmesi yanlıştır." yanıtını verdi.