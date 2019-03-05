AK Parti Karabük İl Genel Meclis Üyesi adayları sahaya indi AK Parti Karabük İl Genel Meclis Üyesi adayları Hasan Yıldırım, Tevfik Ayvalık, Mehmet Çetin, Enver Kemik ve Mehmet Türkiş 31 Mart yerel seçimleri öncesi köy ziyaretlerine başladı.

AK Parti Karabük İl Genel Meclis Üyesi adayları Hasan Yıldırım, Tevfik Ayvalık, Mehmet Çetin, Enver Kemik ve Mehmet Türkiş 31 Mart yerel seçimleri öncesi köy ziyaretlerine başladı.

AK Parti Karabük İl Genel Meclis Üyesi adayları Cemaller köyünü ziyaret ettiler. Karabük İl Genel Meclis Adaylarını köy muhtarı ve vatandaşlar karşıladı. İl Genel Meclis Adayları köylünün sorunlarını dinledi.

AK Parti Karabük İl Genel Meclis Üyesi adayları gerçekleştirdiği ziyaretlerde “Köylerimizin ve sizlerin sorunlarını biliyorum. Bu sorunlara çözüm olmak için sizlerin desteğini bekliyorum. Destek sizden hizmet bizden” dedi.

Karabük İl Genel Meclis adaylarının gerçekleştirdiği köy ziyaretlerinde partililer de eşlik etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.