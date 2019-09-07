AK Parti Karabük İl Danışma Meclisi Toplantısı

AK Parti Karabük İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, kongre sürecinin 7 Ekim itibari ile başlayacağını söyledi.

Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi’nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, AK Parti’nin milletten aldığı güçle, teşkilatın destekleri ve dostlarının duasıyla "Durmak yok, yola devam" diyerekmücadeleyihep birlikte sürdürdüklerini belirtti.

Altınöz, "AK Parti MKYK’nın aldığıkarar gereği, 7. Olağan Kongre sürecinin 7 Ekim’den itibaren başlayacaktır. Bu çerçevede bizler AK Parti teşkilatları olarak hem üye listelerimizi güncelleyecek yeni ak davaya yeni neferler kazandıracağız. AK Parti’nin en büyük özelliği sürekli kendini yenileme, tazeleme, büyütme, geliştirme kabiliyetine sahip bir parti olmasıdır. Devamlı kendisini gelişen olaylara, gelişen durumlara göre yenilemiş yeni duruma kendisini adapte etmiştir. Olağan il kongremize de aynı anlayışla gideceğiz. AK Parti ailesini daha da büyütecek, saflarımızı daha da genişletecek hem de daha da sıklaştıracağız. Kuruluşundan bugüne partimize hizmet etmiş hiçbir arkadaşımızı bu safın dışında bırakmayacağız, ahde vefayı asla ihmal etmeyeceğiz. En itibarlı, gayretli, azimli, birikimli, dinamik isimleri partimizin yönetim kademelerine kazandıracağız, belde de, ilçede, il de bu isimleri bulup çıkarmakta kararlı olmamız lazım" şeklinde konuştu.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ise, AK Parti’nin 18. yıl dönümüne değinerek, 18’in önemli bir yaş olduğunu, 18’in rüşdün ispat yaşı olduğunu ifade etti. Güneş, "AK Parti, rüşdünü ispat etmiş partinin adıdır. AK Parti’nin kaderi Türkiye’nin kaderiyle eş değer duruma gelmiştir. Bugün ülkemiz önemli sorunlarla karşı karşıyadır. Bu önemli olaylar her zaman gündeme gelmez, bazen 100 yılda bir bazen 150-20 yılda bir karşılaşırız. Yılardır döşenen taşlar var. Yapılan işler var, oyunlar var. Ülkemizin aleyhinde milletimizin birliğini, beraberliğini, dirliğini bozmaya vakıf çalışmalar, birikimleri görüyoruz" dedi.

Ülkenin birliğini, beraberliğini, huzurunu düşündüklerini, aynı zamanda ekonomik savaşla da karşı karşıya olduklarını ifade eden Güneş, şunları söyledi:

"Daha dün seçimlerde, pazarlarda olup bitenleri biliyorsunuz. Bu olaylar, faaliyetler, gayret ve çabalar AK Parti’nin gücünü zayıflatmaya matuf çalışmalardır. Biz bu davadan, davaya gönül vermiş insanlardan kimi kopara biliriz, ayırabiliriz, bu yolda yürüyenleri nasıl zayıflatabiliriz plan program bundan farklı değil. Aranıza katılalı çok olmadı, ben yeniyim ama gördüklerimi bildiklerimi düşündüklerimi ifade ediyorum."

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal da kapı kapı dolaşarak vatandaşları ziyaret edeceklerini, dertlerini, sıkıntılarını, isteklerini dinleyeceklerini belirtti.

Bu ziyaretlerin AK Parti siyasetinin dinç kalmasını, insanlarlar diyaloğun devam etmesini sağladığını aktaran Ünal, "Biz vatandaştan ne kadar uzak durursak o siyasetimiz de o kadar uzak durur. Biz çalışmalarımızı 2002’deki heyecanımızla devam ettirirsek, siyasetimiz vatandaşımızın gözünde iyi bir şekilde devam eder. Burada çok 18 yaşında insan var. Biz bu dava birlikte 18 yaşındayız" diye konuştu.

Geleceğe bakmaları gerektiğini vurgulayan Ünal, şu ifadelere yer verdi:

"Elbette kadı kızının da kusuru olur. Bizlerin de, sizlerin de kusuru olabilir. Önemli olan kusur aramak değil, ileri bakmaktır. Malzememiz bu, insanımız bu, kalitemiz bu. Hünerli, sihirbaz insanımız yok, ama kaliteli insanımız çok. Teşkilat i hesaplaşma yerine, teşkilat içi birlik beraberlik içerisinde olunabilecek bir sistemi önümüze koymamız lazım."