0553 313 94 23

AK Parti kapatma davasının 11’inci yıl dönümü

AK Parti aleyhinde 2008 yılında açılan kapatma davasının sonuçlanmasının yıl dönümünde AK Parti Ankara Gençlik Kolları bir basın açıklaması yaptı.

30 Temmuz 2019 Salı 13:55
AK Parti kapatma davasının 11’inci yıl dönümü

AK Parti aleyhinde 2008 yılında açılan kapatma davasının sonuçlanmasının yıl dönümünde AK Parti Ankara Gençlik Kolları bir basın açıklaması yaptı.


Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı önünde AK Parti aleyhine açılan kapatma davasının yıl dönümünde AK Parti Ankara Gençlik Kolları basın açıklaması düzenledi. 30 Temmuz 2008 yılında Anayasa Mahkemesince karara bağlanan kapatma davası hakkında açıklama yapan AK Parti İl Gençlik Kolları İnsan Hakları Başkanı Avukat Ömer Cihat Mert, “Bugün Türkiye’nin demokrasi mücadelesinde aştığı sayısız engelden biri olan kapatma davasının karara bağlandığı tarihin yıl dönümünde, partimizin verdiği demokrasi mücadelesine dikkat çekmek için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı önünde toplandık. 2002 yılında milletin iradesiyle tek başına iktidar olan AK Parti’mizin 2007 yılında yapılan seçimlerde güven tazeleyerek Türkiye’nin ufkunu açma yolunda emin adımlarla ilerlediğini gören bazı odaklar, bu kutlu yürüyüşü akamete uğratmak için harekete geçti. 14 Mart’ta açılan kapatma davası 30 Temmuz’da Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlandı. O dönem partimiz hakkında karalama kampanyası yapanların en önemli argümanı laikliğin elden gittiği ve Türkiye’nin karanlığa doğru yol aldığıydı. Ancak süreç göstermiştir ki, ‘Karanlığa kapalı aydınlığa açık’ sloganıyla yola çıkan partimiz, ülkemiz için her zaman sürekli aydınlığın öncüsü olmaya devam etmiştir” ifadelerini kullandı.


Mert, AK Parti Gençlik Kolları olarak Türkiye Cumhuriyetini daha aydınlık yarınlara ulaştırabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Mert, “Kapatma davası, 367 garabeti ve daha birçok örnekte görülmüştür ki, demokrasiye bu müdahaleleri yapmaya çalışanların derdi; Türkiye’nin toplumsal huzuru ya da daha müreffeh bir geleceğe ulaşması değil, sözde seçkin bir zümrenin görünmeyen iktidarının devam etmesiydi. Milletin değerlerinden uzak, bu toprakların özüne yabancı, millete rağmen kendini asıl zanneden grupların değil milli iradenin üstün geleceğini her fırsatta savunan ve bu minvalde hareket eden AK Parti, milletin gücü ve desteğiyle kurulduğu günden bugüne karşılaştığı bütün bu vesayetçi müdahalelerin üstesinden gelmiştir. Biz de gençler olarak ülkemizin kardan aydınlık yarınlara ulaşabilmesi için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.


Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı önünde yapılan basın açıklamasına AK Parti İl Gençlik Kolları İnsan Hakları Başkanı Avukat Ömer Cihat Mert’in yanı sıra; Ankara AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan ve çok sayıda AK Parti’li katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 13:55
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spot piyasada elektrik fiyatları
    1. Spot piyasada elektrik fiyatları
    2. Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
    3. Çocuklar sağlık taramasından geçti
    4. Belediye işçi alımları! Belediye iş..
    5. Deprem simülasyon merkezinde eğitimler..
    6. UEDAŞ’tan Kızılay’a tam destek
    7. Bayanlardan Özgecan Kültür Merkezi’ne..
    8. Çiftlikte çıkan yangında mutfak kısmı..
    9. Beyazgül yerel yönetimlerle bir araya..
    10. 3. Etap Raylı Sistem Varsak-Otogar..
    11. Map The Gap projesi hekaton etkinliği
    12. Banka personeline su tabancasıyla..
    13. UEFA'dan Sabri Çelik ve Oğuz Sarvan'a..
    14. “Aşrı” ses getirmeye devam ediyor
    15. Sarıgöl Ovası’nda üzüm türleri çoğaldı
    16. DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları..
    17. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    18. Yılın ilk antepfıstığına GTB’den altın..
    19. UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev
    20. Eski MHP'li isimden, Ali Babacan'ın..
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!