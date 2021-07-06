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Gündem AK Parti kamuda mülakat iddialarına cevap verdi
Gündem

AK Parti kamuda mülakat iddialarına cevap verdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen kamuda personel alımlarında uygulanan mulakatlara ilişkin yapılan iddialara verdiği cevapta, mülakatların FETÖ, PKK, DHKPC ve DEAŞ sızmaları olmasın diye koyulduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 02:02:00 - 2021-07-06 02:04:11

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un proramına katılan Mustafa Şen "Girdiği sınavlardan çok başarılı olduğu halde mülakatlarda elenenler var." sorusuna değinirken medyada bunları gördüğünü belirtirken "Bu mülakatlar FETÖ, PKK, DHKPC, DEAŞ sızmaları olmasın diye konuldu. Bu mülakatlar belki bir dönem sonra kaldırılacak. Polis için, askeriye için olabilir ama Milli Eğitim için ihtiyaç kalmadığını düşünüyorum." dedi.

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