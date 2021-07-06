AK Parti kamuda mülakat iddialarına cevap verdi

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un proramına katılan Mustafa Şen "Girdiği sınavlardan çok başarılı olduğu halde mülakatlarda elenenler var." sorusuna değinirken medyada bunları gördüğünü belirtirken "Bu mülakatlar FETÖ, PKK, DHKPC, DEAŞ sızmaları olmasın diye konuldu. Bu mülakatlar belki bir dönem sonra kaldırılacak. Polis için, askeriye için olabilir ama Milli Eğitim için ihtiyaç kalmadığını düşünüyorum." dedi.