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AK Parti Kahramanmaşar Onikişubat belediye başkan adayı 2019

AK Parti Kahramanmaraş ilçe belediye başkan adayı son dakika belli oldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in AK Parti Kahramanmaraş ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacağı öğrenilmişti. AK Parti Kahramanmaraş ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi açıklandı. Peki AK Parti Onikişubat belediye başkan adayı kim oldu?

12 Ocak 2019 Cumartesi 13:04
AK Parti Kahramanmaşar Onikişubat belediye başkan adayı 2019

AK Parti Kahramanmaraş ilçe belediye başkan adayı son dakika belli oldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in AK Parti Kahramanmaraş ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacağı öğrenilmişti. AK Parti Kahramanmaraş ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi açıklandı. Peki AK Parti Onikişubat belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti Kahramanmaraş Onikişubat ilçe belediye başkan adayı son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı. 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Yozgat’da Celal Köse, Ağrı’da Savcı Sayan, Aksaray’da Enver Dinçer, Bilecik’de Nihat Can, Sivas’da Hilmi Bilgin, Siirt’te Ali İlbaş, Van’da Necdet Takva’yı aday gösterdi.

AK Parti Kahramanmaraş belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Kahramanmaraş belediye başkan adayı da var. AK Parti Kahramanmaraş belediye başkan adayı Hayrettin Güngör oldu. AK Parti Onikişubat belediye başkan adayı Hanefi Mahçiçek oldu.

AK Parti Kahramanmaraş ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

Kahramanmaraş belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti adayı Fatih Mehmet Erkoç % 58

MHP adayı Tahir Akgemci % 30

CHP adayı Ünal Ateş % 6

Onikişubat belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 64

MHP % 29

BBP% 1 

AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi açıklandı mı?

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 13:04
  1. Aksaray
  2. Yozgat
  3. Van
  4. Sivas
  5. Siirt
  6. Kahramanmaraş
  7. İzmir
  8. Bilecik
  9. Ankara
  10. Ağrı
  11. AK Parti Kahramanmaşar Onikişubat belediye başkan adayı 2019
  12. ak parti onikişubat belediye başkan adayı

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