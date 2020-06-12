AK Parti İzmir İl Başkanlığı, cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatını yerine getirdi

Uzun bir aradan sonra sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasıyla yeni normalleşme sürecine giren İzmir’de AK Parti İzmir İl teşkilatı, sahadaki çalışmalarına hız verdi. İlk olarak yalnız kalan ve yardıma muhtaç yetim çocukların yardımına koşan teşkilat üyeleri çeşitli hediyeler dağıttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın “Muteber siyasetçi, ilindeki, ilçesindeki insanların dertleriyle dertlenip, sıkıntısıyla üzülen, hizmet etmek, eser vermek için çırpınan kişidir.” düsturundan hareketle yürütülen faaliyetlerde AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir İl teşkilatı üyelerinden Merve Berber Üstün, Ayşe Cankurtaran ve Elif Özüm, İzmir’in en uzak semtlerini, köy ve mahallerini gezerek yetim ve öksüz çocuklara ulaştı. Dağıtılan hediyelerle çocuklar büyük bir moral buldu.

Çocuklarla ilgili sosyal sorumluluk çalışmalarına her zaman öncelik tanıdıklarını belirten teşkilat üyelerinden Merve Berber Üstün, “Çocukların mutluluğuna çok önem veriyoruz ve bunu yürekten ve samimi duygularla yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın talimatlarıyla ile çıktığımız bu yolda çocuklarımıza bu süreçte moral vermeye çalışıyoruz. Verdiğimiz hediyelerle onlarla en azından sıcak bir tebessümü paylaşıyoruz. Sevgili Peygamberimiz, ‘Verecek bir şeyimiz yok Ya Rasülallah’ diyenlere ‘İnsanlara tebessüm etmeniz de bir sadakadır’ buyurmuştur. Biz de bu bakış açısıyla çocuklara ve hayata bakıyoruz. Böyle baktıkça da her işte önümüzün hep açık olacağının bilincindeyiz.” açıklamasını yaptı.