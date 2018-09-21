AK Parti İzmir adayını buldu!

Yalçın Bayer, "CHP'de 'önseçim' tartışması" başlığıyla yayımlanan yazısında "İzmir, Türkiye’nin yükselen değeri. Bir ‘İzmir modeli’ gerçeği var. Herkes bu konuda hemfikir, AK Parti de" ifadesini kullandı.

"CHP’de belirli bir grubun iddiasının aksine Aziz Kocaoğlu’nun, 1 Ekim’de adaylığını yeniden açıklayacağı yorumları daha öne çıkmaya başladı" diyen Bayer, AK Parti'nin Kocaoğlu'nun karşısına liberallerden, demokratlardan, ticaret erbabından oy alacak bir aday arayışında olduğunu söyledi.

Bayer, şöyle devam etti:

"Kulislerde bir isim öne çıkmaya başladı: 26 yıllık başkan Ekrem Demirtaş'ı Ticaret Odası ve Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet başkanlıklarından indiren eski Futbol Federasyonu Başkanı ve İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener. AK Parti, Erdoğan'ın söylediği gibi Özgener'le İzmir'i CEO mantığı ile yönetmek istiyor."