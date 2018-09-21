0553 313 94 23

AK Parti İzmir adayını buldu!

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin olarak kulis yazdı. "AK Parti, 'Aziz'i yenecek aday buldu" diyen Bayer, kulislerde eski Futbol Federasyonu Başkanı ve İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in isminin öne çıktığını ileri sürdü.

21 Eylül 2018 Cuma 08:34
AK Parti İzmir adayını buldu!

Yalçın Bayer, "CHP'de 'önseçim' tartışması" başlığıyla yayımlanan yazısında "İzmir, Türkiye’nin yükselen değeri. Bir ‘İzmir modeli’ gerçeği var. Herkes bu konuda hemfikir, AK Parti de" ifadesini kullandı.

"CHP’de belirli bir grubun iddiasının aksine Aziz Kocaoğlu’nun, 1 Ekim’de adaylığını yeniden açıklayacağı yorumları daha öne çıkmaya başladı" diyen Bayer, AK Parti'nin Kocaoğlu'nun karşısına liberallerden, demokratlardan, ticaret erbabından oy alacak bir aday arayışında olduğunu söyledi.

Bayer, şöyle devam etti:

"Kulislerde bir isim öne çıkmaya başladı: 26 yıllık başkan Ekrem Demirtaş'ı Ticaret Odası ve Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet başkanlıklarından indiren eski Futbol Federasyonu Başkanı ve İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener. AK Parti, Erdoğan'ın söylediği gibi Özgener'le İzmir'i CEO mantığı ile yönetmek istiyor."

 

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 08:34
  1. İzmir
  2. AK Parti
  3. izmir büyükşehir belediyesi
  4. Aziz Kocaoğlu
  5. aday

YORUM YAZ

  • neron11neron1126 dk önce
    İzmirde isterse Erdoğan aday olsun kazanamaz.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

CHP’li belediyeden FETÖ'ye bedelsiz kıyak
  1. CHP’li belediyeden FETÖ'ye bedelsiz..
  2. 1 milyon kişiye istihdam sözü..
  3. Trump'tan tehdit: Bunu unutmayız
  4. Mahmut Özgener AK Parti İzmir..
  5. Tutuklanan zanlı konuştu! 'Çocukları..
  6. Üç ülke sınırında felaket! Onlarca ölü..
  7. Şafak Sezer'in yankesicilikten..
  8. E okul EBA DYK kurs başvuruları 2018..
  9. AK Parti İzmir adayını buldu!
  10. Altını olanlar dikkat! Fiyat..
  11. 'Ankapark için 1 milyar 450 milyon..
  12. Fırat'ın haydutlarına emperyalist..
  13. Esrarengiz ABD’li için çember daralıyor!
  14. Başkent’te Avusturyalı terörist..
  15. Vietnam lideri Tran Dai Quang öldü
  16. Amerika dev şirketlerden Türkiye..
  17. AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
  18. İngiliz Bakan Burt: YPG’ye baskı..
  19. Vietnam cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
  20. IMF'den Türkiye mesajı!
Gemi hani İspanya'ya gidecekti, burada neler oluyor?
Gemi hani İspanya'ya gidecekti, burada neler oluyor?
Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
PKK şimdi yandı! Hedefte Fırat'ın doğusu var
PKK şimdi yandı! Hedefte Fırat'ın doğusu var
İhanete doymuyor... Canlı yayında talimat yağdırmış!
İhanete doymuyor... Canlı yayında talimat yağdırmış!
Bakan Soylu açıkladı: FETÖ en çok bilişim kurumlarında yuvalandı
Bakan Soylu açıkladı: FETÖ en çok bilişim kurumlarında yuvalandı

Günün Karikatürü

21 Eylül 2018
Turgut: Ne zaman Erdoğan'ı övsem başıma aynı şey geliyor!
Turgut: Ne zaman Erdoğan'ı övsem başıma aynı şey geliyor!
Başkan Erdoğan devreye girdi, 24 Eylül Pazartesi Türkiye'de!
Başkan Erdoğan devreye girdi, 24 Eylül Pazartesi Türkiye'de!