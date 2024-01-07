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Gündem AK Parti İstanbul'un yeni yerel seçim şarkısı büyük beğeni topladı
Gündem

AK Parti İstanbul'un yeni yerel seçim şarkısı büyük beğeni topladı

Yeniakit Publisher
2024-01-07 00:38:00 -

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde kullanılacak yeni seçim şarkısı büyük beğeni topladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin paylaştığı video kısa sürede büyük beğeni topladı.

Çoğu bitti azı kaldı

Yeniden İstanbul sloganıyla yerel seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde kullanılacağı seçim şarkısını duyurdu. Seçim şarkısı olarak ünlü sanatçı Azer Bülbül'ün sevilen eseri "Çoğu Bitti Azı Kaldı" şarkısı yeniden yorumlandı.

Sözü Halil Gökkaya’ya müziği ise İhsan Noyan'a ait olan seçim şarkısının klibinde Ak Parti İstanbul teşkilatının saha çalışmalarına ilişkin görüntülere yer verildi.

Şarkının sözleri ise şöyle;
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aşkımız erdi bahara
Kışı bitti, yazı kaldı
Kapandı yıllanmış yara
Çoğu bitti, azı kaldı
Kapandı yıllanmış yara
Çoğu bitti, azı kaldı
Sevin, İstanbulum, sevin
Bu mutluluk hakkın senin
Gönlümüzde hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı
Çoğu bitti, azı kaldı
Gönlümüzde hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı
Çoğu bitti ey, azı kaldı

Nakarat
Yandık sevda ocağında
Hep gül olsun kucağında
Bu şehrin her sokağında
Aşkımızın hey, izi kaldı

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