AK Parti İstanbul'dan 2 günde 1 milyon haneye ziyaret

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri yaklaşırken saha çalışmalarının hareketlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Yüz Yüze 100 Gün", "İstanbul'un Sözü: Birlik İrade Zafer", "Türkiye'nin En Büyük Ailesi Seninle Güzel" kampanyaları başta olmak üzere, uzun süredir sahada aktif çalışma yürüten AK Parti İstanbul Teşkilatının zafer parolasıyla hazırlandığı 14 Mayıs seçim kampanyasında çıtayı yükselttiği kaydedildi.

AK Parti İstanbul Teşkilatının 15-16 Nisan'da 1 milyon hane ziyareti hedefi koyduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"98 milletvekili adayı ve İstanbul Teşkilatı'nın tamamının katılımıyla 39 ilçede eş zamanlı harekete geçildi. Mahalle mahalle, sokak sokak gezilerek vatandaşların kapısı çalındı. Evlere, iş yerlerine, derneklere ziyaretler yapıldı. Sadece 2 günde toplamda 1 milyon hane ziyaret edildi. Bu özelliğiyle kısa sürede eş zamanlı gerçekleştirilen hane ziyaretleri bazında siyasi tarihte eşine rastlanmayacak bir başarı olarak şimdiden kayıtlara geçti. Hatırlanacağı üzere AK Parti İstanbul Teşkilatı, geçtiğimiz yaz döneminde 'Yüz Yüze 100 Gün' kampanyası süresince 4,5 milyon haneyi ziyaret etmişti."

Açıklamada sözlerine yer verilen AK Parti İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ömer Faruk Kalaycı, "Biz sadece bugün değil, her zaman sahada olan bir partiyiz. Seçmenlerimizin tamamına ulaşmayı arzu ediyoruz. Sahada olmaya devam edeceğiz, görüyoruz ki bizim dışımızda da sahada başka bir parti yok. Çalışmadan ve gayret göstermeden sonuç almak mümkün değil. Biz yine rakibimizin ne yaptığıyla değil, AK Parti ile ilgileniyoruz. Sahada olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Esenyurt, Ataşehir, Sarıyer ve Kartal'da önceki haftalarda, bir günde 200 bin hane ziyareti gerçekleştirilerek, hem vatandaşların dinlendiği hem de Türkiye Yüzyılı programının anlatıldığı kaydedilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği "Kapı kapı dolaşacağız" bilinci ile hareket eden AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın, hane ve esnaf ziyaretlerinin seçime kadar durmadan devam edeceği bildirildi.