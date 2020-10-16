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Aktüel AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti.
Aktüel

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 19:03:27 -
AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti.
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