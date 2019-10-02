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AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, ameliyat oldu

AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Markar Esayan, mide ameliyatı oldu.

02 Ekim 2019 Çarşamba 22:59
AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, ameliyat oldu

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  Mide rahatsızlığı nedeniyle dün hastaneye yatırılan AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, sabah erken saatlerinde ameliyata alındı.

Yaklaşık 1,5 saat süren ameliyatın başarılı geçtiği, Esayan’ın daha sonra odasına çıkarıldığı bildirildi. Markar Esayan’ın 2 gün sürecek tedavisinin ardından taburcu edileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 22:59
  1. AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan

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