AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi son dakika olarak açıklandı. AK Parti İBB adayı kim oldu, AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı kim, AK Parti Sultanbeyli belediye başkan adayı, AK Parti Beykoz belediye başkan adayı, AK Parti Bağcılar belediye başkan adayı, AK Parti Esenler belediye başkan adayı son dakika belli oldu. İşte AK Parti 2019 yerel seçim İstanbul Belediye başkan adayları 2019 listesi...

Adalar: Özlem Öztekin Vural (AK Parti Adalar İlçe Başkanı)

Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı (Mevcut belediye başkanı)

Ataşehir: İsmail Erdem (Sancaktepe Mevcut Belediye Başkanı)

Avcılar: İbrahim Ulusoy (Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Başhekimi)

Bağcılar: Lokman Çağrıcı (Mevcut belediye başkanı)

Bahçelievler: Hakan Bahadır (AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı / Doktor)

Bakırköy: Mehmet Umur

Başakşehir: Yasin Kartoğlu (Mevcut belediye başkanı)

Bayrampaşa: Atila Aydıner (Mevcut belediye başkanı)

Beykoz: Murat Aydın (Zeytinburnu mevcut belediye başkanı)

Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık (AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı)

Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız (Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili)

Büyükçekmece: Mevlüt Uysal (İBB mevcut belediye başkanı)

Çatalca: Mesut Üner (AK Parti Çatalca İlçe Başkanı / Mimar)

Çekmeköy: Ahmet Poyraz (Mevcut belediye başkanı)

Esenler: M. Tevfik Göksu (Mevcut belediye başkanı)

Esenyurt: Azmi Ekinci (26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili)

Eyüpsultan: Deniz Köken

Fatih: Ergün Turan (TOKİ eski başkanı)

Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta (Mevcut belediye başkanı)

Güngören: Fatih Özçiçek

Kadıköy: Özkan Özgül Yavuz

Kağıthane: Mevlüt Öztekin (AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı)

Kartal: Ebubekir Taşyürek

Küçükçekmece: Temel Karadeniz (Mevcut belediye başkanı)

Pendik: Ahmet Cin (AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı)

Sancaktepe: Şeyma Döğücü (AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı)

Sultanbeyli: Hüseyin Keskin (Mevcut belediye başkanı)

Şile: İlhan Ocaklı (AK Parti Şile İlçe Başkanı)

Şişli: Fatma Özden Ay

Tuzla: Şadi Yazıcı (Mevcut belediye başkanı)

Ümraniye: İsmet Yıldırım (KİPTAŞ eski Genel Müdürü)

Üsküdar: Hilmi Türkmen (Mevcut belediye başkanı)

Zeytinburnu: Ömer Arısoy (Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı)