AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Akit TV'de açıklamalarda bulunuyor

Yerel seçimlere sayılı günler kala AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Akit TV'de Muharrem Coşkun'un sunduğu Seçime Doğru Programının konuğu olarak canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

Kabaktepe'nin açıklamaları şöyle:

Vatandaşımızın ilgisini ve alakasını meydanlarda görüyoruz. Murat Kurum ile fotoğraf çektirenler aynı zamanda sorular soran seçmenimiz var. Bu bizi sevindiriyor. Bizim için tüm İstanbul kıymetli, Ramazan'ın getirdiği bir çalışma temposu var. Öğlen başlayıp sahura kadar bir tempo var.

Coşkun: En çok ne soruluyor, talepler neler?

Kabaktepe: Vatandaşlarımız beklentilerini bizlere iletiyor. Yaşam kalitesiyle ilgili çok soru alıyoruz. Metro ve ulaşım gibi aynı zamanda depremle ilgili birçok soru alıyoruz. Semt semt sorular değişiyor tabi. Deprem, ulaşım ve metro soruları öne çıkıyor. İstanbul Büyükşehir'de bir işçi kıyımı yapıldı. Vatandaşlar biz gelirsek aynısını yapıp yapmayacağımızı soruyor. Bunun yanında su sıkıntısı olacak mı gibi sorular var.

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Coşkun: AK Parti devasa bir miting yaptı. CHP İstanbul'da neden miting yapamıyor?

Kabaktepe: Her seçimin bir atmosferi var. Biz en büyük miting iddiası ile yola çıktık. İstanbullu kardeşlerimiz bizi kırmadı ve Türkiye'nin en büyük mitingini yaptık. CHP miting yapmama kararı aldı bence, CHP hiçbir zaman bizim kitlemize yakın bir miting yapamadı zaten. Bizim mitingimizle alakalı bir takım söylemler oldu. Hadi bakalım buyurun siz de yapın. İnsanların miting alanına gelmesi için güçlü bir organizasyon lazım. CHP Genel Başkanı son iki gün kala İstanbul'da ortaya çıkmaya cesaret etti. 700 binlik miting yapın biz de yaptınız diyelim. Sayın Özel'in İstanbul'a giriş yasağı var derken, CHP'de bir eş başkanlık sistemi var. Bu muğlak durum her yerde kendini gösteriyor. Neden böyle yaptıkları bizi ilgilendirmiyor.

Coşkun: Bu seçimde AK Parti gerçek belediyecilik dedi. 1984 Hasan Aksay İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıyken "Gerçek belediyecilik hizmeti" sloganını kullanıyor. Buradan mı esinlendiniz?

Kabaktepe: Bizim il kampanyalarımız da var. Genel merkez tarafından 81 il için de hazırlanan kampanyalar var. Hasan beyin kampanyasında esinlendiğini tam olarak bilmiyorum. Gerçek belediyecilikte bizim için halka hizmet var. Halkın isteklerini gerçekleştirebilmek var. İmamoğlu vaatlerini kandırmaca olarak kullanıyor. Bir algı ve manipülasyonla karşı karşıyayız. Sizin 170 üzerinde vaadiniz var bunları yapacağınıza söz verdiniz. Bunların yüzde 80'i ile ilgilenmemişsiniz. Bir de çıkıp hatırlamıyorum diyor İmamoğlu, bu bilerek sorulara muhatap olmamak için verilmiş bir cevap.

Bazı turistler Paris'e heyecanla gidip Paris sendromu yaşıyor. Kent arasındaki farklılık hayal kırıklığına uğratıyor. Bir insanın bu kadar unutmuş numarası yapması mümkün değil bir sendrom yaşanıyor. Bugün de onlarca vaatler var. Bunları unutacaklarının veya unutmayacaklarının garantisi var mı? Algı ve operasyon İmamoğlu'nun siyasi politikası olmuş durumda.

Coşkun: İstanbul'daki belediyeye ait kurumların da zarar ettirildiği gözleniyor. Bunlardan biri de Hamidiye su olarak öne çıkıyor. BELTUR da aynı şekilde durum korkunç yani.

Kabaktepe: Hakikaten İstanbul'u yönetilemez hale getirdi İmamoğlu, borç stoğu sorunu da var. Bunlar yönetim kabiliyeti olmadığını gösteriyor. Siz kaynakları başka yerde israf ediyorsunuz demektir.

Coşkun: Bu paralar nereye gitti?

Kabaktepe: Bu paraları hakikaten belediye için kullandıysanız sokaklarda bunu görmemiz lazımdı ya da bu şirketler zarar etmemeliydi. 5 senede bütçe iki kat artmış. 3 açıdan belediyeler engellenebilir. Sizin hükümetle ilişkinizde vergi payı var. Bir kuruş paranız bütçeye eksik yatırıldı mı? Hayır böyle bir şey olmadı. Metro hakkında şöyle bir şey var hiçbir şey hazır olmadan eksik evrakla başvuru yapıyorlar. Eksikleri de 4-5 ay sonra gönderiyorlar. Borçlanma konusunda Cumhurbaşkanlığına başvuruda bulunuyor belediyeler eğer bir eksik varsa AK Partili belediye dahi olsa dosya geri yollanıyor. Böyle bir ayrım kesinlikle yok. İBB'de bir Meclis var. AK Parti getirilen dosyaların yüzde 93'üne evet demiş. CHP bizim dönemimizde dosyaların yüzde 70'ine hayır dedi. Metro projelerine hayır diyen de CHP ve İmamoğlu idi. Bu başarısızlığı beceriksizliği örtmek için manipülasyona sığınıyor.

Coşkun: AK Parti İstanbul'da kazanınca ilk nereden çalışmaya başlayacak?

Kabaktepe: İlk olarak ulaşım, metro ve trafik gibi alanlardan başlayacağız. Murat Bey'in ifadesi ile yer altında metro şantiyesinde yer üstünde diğer projelerle ilgili yer üstünde vatandaş bizi görecek. Bizim yönettiğimiz kentlere baksınlar 1 metrekare yeşille aldıysak 10 katı fazlasını bırakmışızdır. Biz yatay mimariyi benimseyen bir genişlemeyi hedef aldık. İstanbul'da son 10 yılda 1 milyon konutun dönüşümünü yaptık. Bunu da rant diye eleştiriyorlar. Buyur sen yap Eskişehir'de İzmir'de ne yaptınız. Biz konutların kalitesini arttırdık. Biz İstanbul için varız. İstanbul halkı için varız.

Coşkun: YRP ve DEM'in kilit parti olduğunu düşünüyor musunuz?

Kabaktepe: İstanbul'da iki parti yarış veriyor. Bir sürü de parti var seçime giren ve adayı olan. Hem bir ittifak diyorlar hem de bir kısmı ittifak olduğunu söylüyor. Şimdiye kadar gördüğümüz tabloda bir ittifak var. Kendi adaylarını desteklemekten çok Ekrem Bey'in desteklenmesini isteyenler var. Kent uzlaşısı var bu ortada. Biz siyasi olarak seçimleri değerlendiriyoruz. Biz hem başkan hem de siyasi bir tavrı olan adayları tercih ediyoruz. İstanbul'da LGBT dosyası olan bir çalışma getiriliyor. Siyasi görüşten dolayı böyle yapılıyor. Biz ne yapıyoruz böyle bir geleneğimiz olmadığı için bu tarz eylemlerde bulunmuyoruz. Sultan Ahmet'in bir kısmını yıkmayı planlıyorlar. Orada hipodrom varmış. Acaba gerçekten bu kaygı mı var. CHP'li seçmen de bunlardan rahatsız. Metroya çakıl döken projeleri durduran bir İmamoğlu var. Baraj yatırımı yapmayan geleceğe yatırım yapmayan bir belediye var. İstanbul'un kültürüyle de barışık değiller. Ne işimiz var bizim LGBT ile Ayasofya'nın müze olmasıyla işte kültürleri bu.