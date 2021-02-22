AK Parti İstanbul İl başkanı kim? AK Parti İstanbul İl başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin yeni il başkanını İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş sosyal medya hesabından duyurdu. Ataş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ak Parti İstanbul İl Başkan adayı olarak Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan‘ın tensipleri ile görevlendirilen Osman Nuri Kabaktepe'yi tebrik eder, başarılar dilerim. Allah mahçup etmesin." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl başkan adayı Osman Nuri Kabaktepe kimdir?

Osman Nuri Kabaktepe, 1 Aralık 1970’te Ordu’nun Fatsa ilçesinde doğdu. Fatsa İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Refah Partisi ve Fazilet Partisinde çeşitli görevler üstlendi. Kurucu başkanı da olduğu Saadet Partisi İstanbul il yönetimi ve partinin Genel İdare Kurulu üyeliği görevinde bulundu. 2004 yerel seçimlerinde SP’den Fatsa belediye başkan adayı oldu.

Saadet Partisi Gençlik Kolları Eski Genel Başkanlığı da yapan Kabaktepe, İlim Yayma Cemiyeti denetim kurulu üyeliği ve Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) yüksek istişare kurulu üyeliği, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği genel başkan yardımcılığı görevinde de bulundu. 2016 yılında da Maarif Vakfı yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Kabaktepe, evli ve 2 çocuk babasıdır.