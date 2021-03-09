AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, gençlerle buluştu: Madde ve dijital bağımlılıkla mücadelemiz sürecek

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Yeşilay Haftası kapsamında, gençlerle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde sabah namazı kıldıktan sonra Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi’ne yürüyerek sohbet etti. Kabaktepe, Ayasofya-i Kebir Camii’nde kılınan sabah namazının ardından Fatih Belediyesi’nin mobil büfesinde gençlere çorba dağıttı.



Ardından gençlerle birlikte Gülhane Parkı’ndan geçerek Sepetçiler Kasrı’ndaki Yeşilay Genel Merkezi’ne yürüyen Kabaktepe, burada bir basın açıklaması yaptı.



“Her türlü bağımlılığın karşısındayız”



Gençlerle birlikte, gençlikten güç alarak ilerleyeceklerini anlatan Kabaktepe, Yeşilay Haftası münasebetiyle gerçekleşen etkinliğin sembolik önemine dikkati çekerek, “Gençlerimizin aklını, bedenini, gönlünü, zihnini bağımlı hale getirip, onların kendilerini gerçekleştirmelerine, özgür ve hür olarak yaşamalarına engel olan her türlü bağımlılığın karşısındayız. Bunun altını kalın bir şekilde çizmek için gençlerimizle birlikteyiz. Sadece bir maddenin esiri olmaktan değil, çağın ürettiği dijital bağımlılıklardan uzak durmak için AK Parti Gençlik Kolları elinden gelen gayreti gösterecek” dedi. Kabaktepe, Ayasofya-i Kebir Camii’nde buluşmanın önemine de değinerek, “İstanbul’u fetheden komutan Fatih Sultan Mehmet, bu gençlerin yaşında olan bir komutandı. İstiyoruz ki gençlerimiz içindeki kahramanı, içindeki cevheri ortaya çıkarsın. Her türlü bağımlılıktan kurtulduktan sonra dedeleri Fatih Sultan Mehmet gibi çağ açıp çağ kapatabiliriz” şeklinde konuştu. “Bizim mesaimiz sabah fecirde başlayacak ve gün bitiminde gücümüzün son noktasına kadar kullanarak devam edeceğiz” diyen Kabaktepe, “Cumhurbaşkanımızın, reisimizin bize gösterdiği doğrultuda, 2023 hedefini gerçekleştirmek gençlerin, sizin omuzlarınızda. Bunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum” ifadelerini kullandı.