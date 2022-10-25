AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Ekrem Bey'in aklı hala Cumhurbaşkanlığı'nda

Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programının bu haftaki konuğu AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oldu.

Kabaktepe'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

İstanbul'un ışığının sönmeye başladığını ve halkın da artık 2024'te artık halkın gerekli tepkiyi vereceğini belirtmek istedim. Bu cümlenin hafif olduğunu görmüş olduk. Artık İBB, servis dışı. Kişisel olarak yeteneksizlik ayrı bir konu ama yönetim olarak Başkan ve ekibi İstanbul'un geleceğini planlayamadığını ve sistemi yürütemediğini görüyoruz. Büyük oranda değerlendirme yaptığımızda, İstanbul'u bir basamak kılmak isteyen Başkan ile karşı karşıyayız. Yürüyen merdivenler bile çalışmıyorsa, işler bitmiyorsa, devraldığınız Avrupa'nın en genç filosunu yönetemiyorsanız...

"Levazım bana ne lazım" diyorsa, bir tünel var, AK Parti döneminde başladı, 70 dakikayı 5 dakikaya indirecek. İBB Başkanı buna ne lazım diyorsa, millet de "Bize siz lazım değilsiniz" diyecek. Asıl sorun şu, yılda 300 binin üzerinde araç trafiğe katılıyor İstanbul'da. Her yıl bu kadar aracın trafiğe katıldığı bir kentte, 50 bin aracın geçeceği tüneli neden yapayım, diyorsanız, ben sizin İstanbul'u yönetme kapasitenizden şüphe duyarım.

Biz Avrupa'ya göre dijitalleşmeyi az kullandığımız için daha az kapasiteyle çalışıyoruz

İstanbul'a en son 1000 taksi verildi, İBB 3 ay sonra uyguladı. Gelin, bir ulaşım komisyonu kuralım, dedik. Metrolar yapılınca minibüsler boşa çıkıyor. Önce binle başlayalım sonra gerekli ihtiyaçları da karşılayalım dedik, bin daha verildi. İBB, farklı şeylerle teklifin önünü tıkadı. İkinci bini de getirin ama birlikte planlayalım dedik. Bu yaklaşım, mecliste yine gündeme gelir. İstanbul'daki taksiyle ilgili adetin üzerinde sorunlar var. ben esnafımızın ulaşım kalitesinin gelişmesinde yararlı olduğunu düşünüyorum. Taksi lisanslama ile ilgili süreç son 3 yıldır yapılmadı. Biz Avrupa'ya göre dijitalleşmeyi az kullandığımız için daha az kapasiteyle çalışıyoruz. Eğitime sürekli devam edilmeli. Rakamsal anlamda entegre edilmesi lazım. Önümüze gelen sadece 5 bin olur mu olmaz mı, AK Parti grubu yapıcı tutumunu her zaman gösterdi, evet dedik, UKOME de evet dedi. Bu sistemler arasında entegrasyon sağlanırsa çözülebilecek bir sorun. Önümüzdeki günlerde gündeme gelecektir.

Hakaret edilmiyor, nezaketsizlik yok

Hep beraber kınamamız gereken kara bir leke. Şadi Bey'in konuşmalarını dileyebilir herkes. Bir tesis var, 3'üncü fazı yapan belediye başkanına da teşekkür ediyor. Adını kullanmadı da, sayın başkan dedi, ne fark eder? Bundan bir sorun çıkıyorsa kötü niyet var demektir. Kapasite olarak orayı zedeliyorsunuz demektir, 16 milyonun başkanı değilsiniz. Şadi Bey'e gösterilen davranışın hiçbir şekilde izahatı mümkün değil. Yetkililerin bu durumdan özür dilemesi gerekir. Hakaret edilmiyor, nezaketsizlik yok, ilçeyle ilgili bazı istekler isteniyor. Orada bir de 'lan' diye konuşuyor. Ekrem Bey, yanlış olduğunu bilmiyorsa onunla konuşmaya gerek yok. AK Parti, hakikatin peşinden ayrılmaz. İBB, sahte sorularla gerçekleri örtüyor. Buradan hangi akılla çıkıp, "şunu çaldınız" şeklinde bir konuşmayı nasıl yaparsınız? Kim kimin parasını çalmış? Alınması gereken pay eksik gelmiş mi?

Bütçeyi eksik ayırır, zamanında işleri bitirmezseniz siz İstanbullunun parasını çalmış olursunuz. Geçen sene gelmesi gereken paranın üzerinde bir para gelmiş. AK Parti hukuki zeminden ayrılmayan bir partidir. İBB Başkanı bu şekilde cümle kuramaz, yakışmaz. Pandemiye de herhalde hırslarını alamamışlar. Bir dahakine de herhalde, pandemiyi de AK Parti çıkardı diyecekler.

İş ve duruşları, söylemleri ile kendilerini öne çıkarabilirler, böyle şeylere gerek yok

Ekrem Bey'in aklı hala Cumhurbaşkanlığında. İş ve duruşları, söylemleri ile kendilerini öne çıkarabilirler, böyle şeylere gerek yok. Herkes aday olmak isteyebilir. Olabilme ve isteme noktasında biz kimseye sormuyoruz, halihazırdaki görevinizi kurban ediyorsanız sorma hakkımız var. Cumhurbaşkanı olmak için İBB başkanlığını basamak olarak gördüğünü sadece biz değil iç muhalefet de söylüyor.

Biz, bizim 1 yılda yaptığımızı siz neden 1 yılda yapmadınız

İstanbul'da AK Parti döneminde yapılan metro kilometresi belli. Şimdi İBB, yarım kalanları tamamlayacak. AK Parti desinler ki yılda 10 km yaptı senin 20 km yapman lazım. Bakın, hangi metronun hangi yılda başladığını hatırlamayanlar İstanbul'da 2019'dan sonra açılan hatlara baksın. İmamoğlu'nun başlayıp bitirdiği hangi metro var? Buna gülmek istiyorum ama ciddiyeti bozmak için gülmüyorum. CHP'nin hizme3t konusunda AK Parti'yle yarışma şansı yok. Biz, bizim 1 yılda yaptığımızı siz neden 1 yılda yapmadınız, diye soruyorum. Yaya kalmadılar, durdular. Hangi konuda engelledik?

Açıldıktan sonra çalışmıyorsa neden çalışmadığını söylemeleri lazım

Halk Ekmek açtılar, çalışmıyor. 3 ayda çalışan fabrika ile ilgili görüntü yayınlayın. CHP'nin çalıştığını ispatlaması kendi elindedir. Şimdi yayındayken göndersinler. 36 saat gazeteciler beklemiş, yine çalışmıyor. Hiçbir görüntü yok ma elektrik faturasını yayınlayıp, üretimin yapıldığını da yayınlayamayan zihniyet 'engelleniyoruz' diyor. İBB ilgili bürokratlarına talimat vermiş bana her gün açacak bir yer bulun diye. CHP taktik değiştirmiş, açıldığı günden beri Hasdal Akıt Arıtma Tesisinin de 11 günden beri, buranın çalıştığına dair görüntüleri yayınlasın. İBB yönetimi, bir panik halinde. İstanbul'un ışığının söndüğünü kendi seçmeni de görmeye başladı. İBB Başkanı partisi verir mi tekrar aday olmasına bilmiyorum ama olursa kazanamaz. Açıldıktan sonra çalışmıyorsa neden çalışmadığını söylemeleri lazım. 3 aylık görüntü istiyoruz. İstanbullular artık hiç kendilerini yanlarına yaklaştırmayacak. Eğer bu fabrika çalışmıyorsa, artık İstanbul'a ihanet ediyorlar, deriz. 3 aydır çalıştığına dair görüntüleri yayınlasınlar.

Yüzde 6,5'luk bir şey yapılmış

Hizmeti alkışlayan bir geleneğe sahibiz. CHP zihniyeti şudur, grup sözcüsü düzeyinde TBMM koltuğunda oturup, iyi iş yapsanız da alkışlamayız, diyen bir zihniyettir. İstanbul'da beni heyecanlandıran bir heyecan yok. Kreş açtılar, fabrikayı tamamladılar ama beni heyecanlandıran, "heh oldu" dedirten bir projeleri yok. Maltepe'de yurt varmış zaten, dış cephe yenilenmiş, yeni açıldı demişler. Kayıp 1000 Gün toplantımızda hakkaniyetli davrandık, vaatlerini ve yaptıklarını değerlendirdik. Yüzde 6,5'luk bir şey yapılmış. Hangi proje beklemiş? Bürokratları da İmamoğlu'nu doğru yönetmiyor. İşten çıkaran emekçileri geri çağırın onlar size nasıl yapacağınızı söyler. İBB naylon işler üretiyor, dedik. Bizim AK Parti grubu olarak bulunduğumuz yer, İBB Meclisidir. AK Parti son 3 yılda sayın İmamoğlu'nun döneminde gelen dosyaların yüze 2'sine hayır demiştir. CHP ise meclise gelen dosyaların yüzde 30'una hayır dedi. Hatta bunlardan biri de Halk Ekmek. Önceden karşı çıktıkları projeleri, 'biz açtık' dediler.

O 50 kişinin suçu CHP İl Başkanı olmamaları mı?

İki tane konu var, bir siyasi yasak, hukuki bir süreç. İstanbul İl Başkanı, küfür edemez. Sosyal medyadan bunu yaptı ve kendisi de bu şekilde hakarete uğradığına dair 50'ye yakın dava açmış. Bir de etik tarafı var. Türkiye'de siyasi yasak hangi konumlarda olmalı. Kendi yaptığınız hakaretleri doğru buluyorsanız aynısı size geldiğinizde neden şikayetçi oluyorsunuz? CHP, insanlara tahakküm ve baskı getiren bir yönetimdir. O 50 kişinin suçu CHP İl Başkanı olmamaları mı? Yanlış olan insanları ötekileştirmenizi doğru görüp, başkaları yaptığında yanlış görmenizdir. Cumhurbaşkanımızın validesine hakaret etmeniz serbest ama başkası size yapınca para ya da hapis cezası.

AK Parti, ötekileştirerek bakmaz

Orada birtakım harf uygulamaları ile ilgili yapılan sohbetler var. AK Parti 20 yıldır iktidarda. Türkiye'de, şunu söyleyeyim, Cumhuriyetimiz kurulurken Atatürk'ün temel hedeflerini gerçekleştirmek için en çok görev üstlenen partidir. Türkiye'nin, Erdoğan'ın gayretleri ve milletin desteğiyle AK Parti'nin, cumhuriyetin kuruluşundan bu yana hedefleri gerçekleştirme konusunda en çok mesafe kat eden parti olduğu açıktır. Hep beraber Türkiye'yiz, AK Parti'nin politikası budur. AK Parti, ötekileştirerek bakmaz. Bütünlükçü bir politika izler. Bu memlekette dünkü toprak parçalarımız içinde yaşayan herkes, bunun parçasıdır.

İstanbul, Osmanlı'ya payitahtlık yaptığından ve büyük devletlere başkentlik yapmış bir kent olarak büyük bir şey. Osmanlı dönemi İstanbul'umuz, önceki birikimin tamamını aldık, nasıl ki Cumhuriyetten gurur duyuyoruz, Fatih'ten de gurur duyuyoruz. Osmanlı, dünyaya 600 yıl hükmeden bir Türk devleti. Dünyaya açılan kapımız İstanbul.

AK Partimiz var ve var olacak

Birincisi Erdoğan siyasetinin doğuşu, ikincisi kadınların siyasete katılımı ve gençlerin katılımı, bir siyasi partinin vatandaşlarıyla birlikte olmasının tarihi olarak gördüğümü ifade ettim. AK Parti hiçbir sürecin değil, DP ve AP sürecinde Anavatan süreçlerinin de bir toplamıdır aslında. AK Partimiz var ve var olacak.

Temelini attığımız sosyal konutlarımız bitecek

TOKİ AK Parti döneminde 1 milyonun üzerinde konut üretti. Bakanlık ile yapılan projeler zamanından ö önce biter. Projelerin tamamlanmadığına dair bilgilerin doğru olduğuna inanmıyorum. TOKİ, dünyaya örnek oldu. Dünyadan gelip, "TOKİ bizde de konut yapsın" diyorlar. TOKİ kimseyi mağdur edilmedi. Yüz binlerden söz ediyoruz. İstanbul'da böyle bir sorun olup da bizim haberimizin olmaması mümkün değil. Bazı özel sektör dönüşüm projelerinde vatandaşlar arasında anlaşmazlık çıkıyor ama TOKİ araya girip mağduriyeti kaldırmaya çalışıyor. Başkanımızla görüştük, Kayabaşı'nda kesin teslim vaktinin geldiğini ve bazı alanlarda Kanal İstanbul dolayısıyla yer değişikliği olduğunu söyledi. 50 bin bitecek, ikinci 50 bin bitecek. Temelini attığımız sosyal konutlarımız bitecek. Cumhurbaşkanımız açıkladı, çocuk sahibi olp tek yaşayan annelerle ilgili de yeni bir proje başladı.

Yapılabilecek en üst düzey tedbir, alındı

Yapılabilecek şeyle ilgili hükümet adım attı. Yüzde 25 üzeri yasası çıktı. Buna uyma konusunda vatandaşlarımızı teşvik etmemiz lazım. Hukuk ortada, yüzde 25'den zam yapılamaz. Buna uymamız lazım. İki pozisyonu yaşayan vatandaşlarımız da var. Hem ev sahibi hem kiracı olan. Hep birlikte uymak şart. Yapılabilecek en üst düzey tedbir, alındı.

600 bine yakın Suriyeli geri döndü

Yabancılar son 1 ayda gelmedi. Muhakkak tesiri var ancak her şeyi onunla izah edemeyiz. Son 1 yılda kaç yabancı geldi buna bakmak lazım. pandemi dolayısıyla kaçak girişlerle ilgili geri gönderme olmadı ama son yılda kaçak girişler yakalanıp gönderiliyor. 100 bine yakın bir rakam gitti. 600 bine yakın Suriyeli geri döndü, 1 milyona kadar çıkacak. Kaçaklar ile göçmenleri ayrı değerlendirmek lazım.

Rusya Ukrayna kriziyle ilgili 6'lı masanın politikası ne?

İstanbul hem mülteci hem de kaçakla ilgili, yakalananlar zaten gönderiliyor, geçici statüde olanlar için de bazı düzenlemeler var, bazı ilçelerden ve ikamet almaya kapalı. Pandemi bir güvenlik krizine dönüştü. Rusya ve Ukrayna'dan gelen göçmen statüsünde insanlar da var. Burası güvenli bir ada olarak görülüyor. Biz hiçbir vatandaşımızın hakkının gasp edilmesine ve başka ülkelerden gelen hiçbir insanın da vatandaşımıza olumsuz yaşatmasına izin vermeyiz. Bunu yabancı düşmanlığına dönüştürmek bizim karakterimizle bağdaşmaz. Bazı muhalefet aktörleri, partileri birtakım insani değerleri yok sayıyor. Duruşumuz, bu sorunların üstünden millet olarak gelmeyi başaracağız. Bazı siyasi liderler, Jüpiter'den bir toz parçası düşse, "Erdoğan yüzünden düştü" diyecekler. Rusya Ukrayna kriziyle ilgili 6'lı masanın politikası ne? CHP seçmeni de Erdoğan ve AK Parti'nin bu konudaki tutumunu çok beğeniyor.

Anket yapılıyor mu?

Şu an İstanbul için sahadayız, paylaşırız.