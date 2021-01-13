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Siyaset AK Parti ile ittifak iddialarının ardından Kılıçdaroğlu'ndan Saadet Partisi açıklaması
Siyaset

AK Parti ile ittifak iddialarının ardından Kılıçdaroğlu'ndan Saadet Partisi açıklaması

Son günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretleriyle gündemden düşmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi ile AK Parti arasındaki görüşmelerin ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 08:28:00 -
AK Parti ile ittifak iddialarının ardından Kılıçdaroğlu'ndan Saadet Partisi açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaret etti. Ziyaret sonrası Saadet Partisi'nin ittifak değiştirip değiştirmeyeceği ise kamuoyunun yeni gündem konusu oldu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ziyareti sürpriz olarak nitelendirirken CHP'de ziyaret panikle karşılandı.

Söz konusu değerlendirmeler üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Herkes istediği parti ile görüşür. Her parti farklı bir tüzel kişiliktir. Bizim, dostlarımızla ortak noktamız demokrasi. Biz demokrasiyi savunanlarız. Biz demokrasiden yana olanlarla birlikte yürümeye devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Sözde demokrasi vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, dün demokrasiyi ayaklar altına alarak, "Seçim bir kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz" demişti.

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