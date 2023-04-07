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Medya AK Parti ile ilgili skandal sözler! Edepsizlikte zirve yaptı
Medya

AK Parti ile ilgili skandal sözler! Edepsizlikte zirve yaptı

Yeniakit Publisher
2023-04-07 12:25:00 -
AK Parti ile ilgili skandal sözler! Edepsizlikte zirve yaptı

PKK sempatizanı Evrensel adlı paçavrada kalem oynatan Ahmet Yaşaroğlu, haddini fazlasıyla aştı.

PKK sempatizanı Evrensel adlı paçavrada kalem oynatan Ahmet Yaşaroğlu, haddini fazlasıyla aştı. AK Parti ile ilgili ağır itham ve iftiralara yer verdiği yazısında büyük bir küstahlık örneği sergileyen Yaşaroğlu, özetle şu herzeleri yumurtladı:

"Ülkeyi ekonomik yıkıma, deprem bölgesinde halkı ölüme mahkum eden Erdoğan iktidarı şimdi şehir şehir dolaşarak halktan oy dileniyor. Sanıyor ki halkın önüne küçük kırıntılar atarak onların oyları satın alınabilecek. Elbette işi bununla bırakmıyor, ortalığa salınan resmi ve paramiliter güçlerle korkuyla sindirmeye çalışmanın adımlarını da atıyor.

Seçimlerde oylanacak olan ekonomik tablo bu, siyasi tablo ise faşizmin ve politik İslam’ın koyu karanlığıdır. İktidar, ekonomide yukarıdan aşağıya dizginsiz ve kuralsız bir soygun mekanizması kurdu. Bu düzeni ancak baskı ve terörle devam ettirebilir. Bu nedenle ülkenin en karanlık ve gerici güçleri ile anlaşmalar yapıyor, onların önünü sonuna kadar açıyor." 

 
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Yorumlar

Rabia Zafer

HADİ ORADAN  

Deli İbo

Sn. Akit Editörleri bu adam kimdir ya, ne adını duydum ne sanını. Bu tür adamları haber yapıpta sanki marifeti kendisinde menkul şahsiyet haline getirmenin ne alemi var.  
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