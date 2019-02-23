AK Parti İl Başkanı Altınöz gündemi değerlendirdi

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, il teşkilatı olarak hem ilçelerde hem de merkezde seçim çalışmalarına SKM’lerin belirlediği program dahilinde katıldıklarını ve güzel bir çalışma sergilediklerini belirtti.

“Halkımıza ne gibi hizmetler getirebiliriz onun arayışında oluruz”

Seçim çalışmaları kapsamında bakan yardımcılarının ve AK Parti genel başkanı yardımcılarının Karabük’e gelerek programlara destek olduklarını söyleyen Altınöz, “Şimdiye kadar Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağgeldi. Yine bu hafta genel başkan yardımcımız Mahir ÜnalÇarşamba günüKarabük’te olacak. Perşembe günü de Tarım ve Orman Bakanımız Karabük’te olacak. Biz seçimleri fırsat olarak görüp gelen bakanlarımızdan genel başkan yardımcılarımızdan Karabük ile ilgili neler yaptırabiliriz. Halkımıza ne gibi hizmetler getirebiliriz arayışında oluruz. İnşallah bu hafta da Tarım ve Orman Bakanımızdan taleplerimiz olacak. Onları da basın mensuplarımızla paylaşacağız. Bu şekilde güzel bir çalışma yürütüyoruz. Biz tüm ilçelerde, il merkezi ve belde de seçimi başarı ile tamamlayıp 7-0 alacağımızı düşünüyoruz” dedi.

“Adayımızın çekilmesi söz konusu değil”

Karabük’te belediye başkan adaylarının aralarındaki tartışmalardan dolayı iki partiden bir adayın çekilip çekilmemesinin sorulması üzerine konuşan Altınöz, “Kesinlikle söz konusu değildir. Karabük’te olan olaylar ile ilgili genel merkezimizi yazılı olarak 4-5 sefer bilgilendirdik ve gerekli dokümanları ulaştırdık. Biz sadece cevap hakkımızı kullanıyoruz. Genel tartışmaların içine girmek istemiyoruz. Herkes projelerini anlatsın. Cumhur ittifakında farklı adaylarla yarışılan yerlerde genel merkezimizin istediği bu. Her aday kendi projelerini tanıtsın. Hem partilerle hem de adaylarla ilgili polemiklere girilmemesi istenmektedir. Biz bu konuda hassas bir şekilde devam edeceğiz. Bu şekilde aykırı durumlar olduğunda genel merkezi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Adayımızın çekilmesi söz konusu değildir. Biz kendimize güvenen partiyiz. Zillet ittifakı bizim karşımızda güç birliği yapabilirler ama bizim böyle bir ittifak arayışımız yok. Karabük halkı ile ittifak içerisinde Karabük ve ilçelerinde gümbür gümbür seçimleri alacağız. Bunun devamlı dillendirilmesinden rahatsız oluyoruz” diye konuştu.

“Karabük halkına nasıl hizmet edeceğimizi göstereceğiz”

Seçime 37 gün bir süre kaldığını ifade eden AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof.Dr. Burhanettin Uysal, projelerin bir kısmını Karabük halkına açıkladıklarını ve geri kalan kısmını da Pazartesi günü açıklamayı düşündüklerini belirterek, “Adaylığımız açıklandığında 4 aydan daha fazla bir süre vardı. Projelerimizi ilk günden açıklayacak olsak,halkın ilgisini çekmemiz mümkün değildi. Projelerimizi tasnif ettik. 29 mahallemizde anket çalışması yaptık. Karabük halkının belediye başkanından beklentilerinin neler olduğunu tespit ettik. Bunlara yönelik proje hazırlığı içerisine girdik. Zaten projelerin birçoğu hazırdı. Pazartesi günü de bu projeleri deklare edeceğiz. Karabük halkına nasıl hizmet edeceğimizi göstereceğiz” dedi.

Uysal, AK Parti teşkilatı olarak heyecanla 31 Mart seçimlerini gerçekleştirmeye çalıştıklarını, 1 Nisanda Karabük Belediyesini alacaklarını kaydederek, “Şimdiye kadar yapılamayanları, başka şehirde olan güzellikleri Karabük’e kazandıracağımızı, seçim süresince halkımıza anlatmaya gayret ettik. İnşallah 1 Nisanda sizinle bir yeni dönemin başlangıcını yapacağız diyoruz” ifadelerini kullandı.

Mahalli seçimlerin yönetimintemelden başlaması bakımından önemli olduğunu belirten AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, “Muhtarlık seçimleri, belediyemeclisi üyeleri seçimleri, il genel meclisi seçimleri ve belediye başkanları seçimleri. Bizi 5 yıl yönetecek yöneticileri başa getireceğiz. Şunu ifade etmek isterim ki şehr-i emin önemlidir. Bir şehri yönetecek idare edecek başkanın öncelikle güvenilen itimat edilen 5 yıl içerisinde bizi temsil edecek ve şehrin ihtiyaçlarını kazanımlarını ortaya koyacak bir niteliğe haiz olması gerekiyor. Halkımızın bu teraziyi iyi tartacağına inanıyorum” dedi.

“Üniversitede yaptıkları 5 yıl içerisinde yapacaklarının referansı olabilir”

“Burhanettin Hocamızınmeclisi ile birlikte Karabük’te önümüzdeki 5 yıl içerisinde milletvekilleri ile birlikte il yönetimi ve şehrin ileri gelenleri ile birlikte güzel işlerin yapılacağına inanıyorum” diyen Güneş, şunları söyledi: “Yerel iktidar ile genel iktidarın birleştirilerek kazanılacak çok güzel işlerin ve hizmetlerin olacağına inanıyorum. Bu bakımdan hocamız üniversite rektörlüğü esnasında kendini ispat etmiştir. Üniversitede yaptıkları Karabük’te önümüzdeki 5 yıl içerisinde yapacaklarının bir referansı olabilir. Karabük halkının bu değerlendirmeyi böyle yapacağına inanıyorum. Geleceği planlamak ve programlamak önemlidir. Gelecek şimdinin meselesidir. Önümüzdeki 5-10 yılı şimdiden düşünmek zorundayız. Çocuklarımıza ve torunlarımıza iyi bir Karabük’ü emanet etmek istiyorsak bu seçim onun için çok önemlidir. Sandık başına vardığımızda elimizi vicdanımıza koyarak Karabük’ün geleceğini tayin edeceğiz.”

“Karabük’ün yeni master planlara ihtiyacı var”

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Karabük’ün kalkınmada birinci derecede öncelikli yöre ilan edilmesinden dolayı ve bu illerin fabrikaya göre büyüdüğü için çok çarpık yerleşime sahip olduğunu kaydederek, “2002 sonrasında TOKİ’nin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda genel ekonomik konjektorün iyi gitmesi ve Karabük’te üniversitenin kurulması yeni yapılaşmalar ortaya çıktı. Şehre dışarıdan baktığımızda eskisi ile yenisini görmek çok mümkün. Geçmişten bugüne kadar adım adım gecekondu şeklinde büyüdüğü için ciddi bir şekilde devlet elinin değmesine ihtiyacı var. Karabük’ün daha hızlı bir şekilde yapılanmasına, kentsel dönüşüme yeni master planlarına ihtiyacı var. Bununda yapılabilmesi için devlet eli dediğimiz iktidar ile yürüyebilen bağdaşabilen bir iktidar belediyesinin olmasıyla ancak gerçekleştirilebilir” ifadelerine yer verdi.

Bugüne kadar Karabük’te yapılmış hizmetlerin içerisinde vizyon yatırımı, hizmeti diyebileceğimiz bir projenin olmadığını gördükleriiçin üzüldüklerini ifade eden Ünal, AK Parti olarak, İl Başkanlığı, milletvekilleri ve belediye başkan adayı olarak şehrimize yapılması gereken projelerin ortaya konulması ile ilgili vizyonu çizmek istiyoruz” dedi.