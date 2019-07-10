AK Parti iktidarına her iftirayı atan Odatv, KADEM'e sahip çıktı!

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AK Parti'yi iktidardan indirmek için her iftirayı mübah gören ve algı operasyonlarıyla Odatv, aileyi dinamitleyen ve eşcinsel sapkınları meşrulaştıran İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkan KADEM'e arka çıktı.

Aleyi uyaranlara karşı KADEM'i savundu

Aileye sahip çıkan Akit Medya Grubu, Doğru Haber Gazetesi ve Yusuf Kaplan'ın aile için yaptığı uyarılarından rahatsız olan Odatv, KADEM'in hedef alındığını iddia etmesi dikkat çekti.

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Yusuf Kaplan'ın sözlerini çarpıttı

Sözde savunduğu Sümeyye Erdoğan'ı onlarca kez hedef alan Odatv "Yeni Şafak yazarının hedefinde Erdoğan'ın ailesi var" başlıklı haberiyle, Yusuf Kaplan'ın Erdoğan ailesini hedef aldığı algısını oluşturma çabasına girdi.

Oysa attığı paylaşımda "Tanzimat'tan bu yana en büyük tehdit ailenin çözülmesidir. Ailenin korunması

millî güvenlik meselesi hâline gelmiştir!" diyen Yusuf Kaplan "Ailenin çözülmesine yol açan Millî Eğitim, Aile Bakanlığı ve KADEM projeleri derhal durdurulmalıdır!" ifadelerinde bulunmuş ve KADEM'in feminist çevrelere hizmet ettiğini vurgulamıştı.

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İşte KADEM'in içler acısı halini ortaya koyan Odatv'nin o haberleri: