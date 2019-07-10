AK Parti iktidarına her iftirayı atan Odatv, KADEM'e sahip çıktı!
AK Parti iktidarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yönetimden indirmek için her türlü iftirayı atan karanlık Odatv, KADEM'i savunmayı vazife edindi. Erdoğan ile hiçbir zaman yan yana gelmeyecek olan Odatv haberleriyle KADEM'in içler acısı halini ortaya koyarken "Kim kimin çizgisinde" yorumlarına neden oldu.10 Temmuz 2019 Çarşamba 20:49
yeniakit.com.tr
AK Parti'yi iktidardan indirmek için her iftirayı mübah gören ve algı operasyonlarıyla Odatv, aileyi dinamitleyen ve eşcinsel sapkınları meşrulaştıran İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkan KADEM'e arka çıktı.
Aleyi uyaranlara karşı KADEM'i savundu
Aileye sahip çıkan Akit Medya Grubu, Doğru Haber Gazetesi ve Yusuf Kaplan'ın aile için yaptığı uyarılarından rahatsız olan Odatv, KADEM'in hedef alındığını iddia etmesi dikkat çekti.
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Yusuf Kaplan'ın sözlerini çarpıttı
Sözde savunduğu Sümeyye Erdoğan'ı onlarca kez hedef alan Odatv "Yeni Şafak yazarının hedefinde Erdoğan'ın ailesi var" başlıklı haberiyle, Yusuf Kaplan'ın Erdoğan ailesini hedef aldığı algısını oluşturma çabasına girdi.
Oysa attığı paylaşımda "Tanzimat'tan bu yana en büyük tehdit ailenin çözülmesidir. Ailenin korunması
millî güvenlik meselesi hâline gelmiştir!" diyen Yusuf Kaplan "Ailenin çözülmesine yol açan Millî Eğitim, Aile Bakanlığı ve KADEM projeleri derhal durdurulmalıdır!" ifadelerinde bulunmuş ve KADEM'in feminist çevrelere hizmet ettiğini vurgulamıştı.
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İşte KADEM'in içler acısı halini ortaya koyan Odatv'nin o haberleri:
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