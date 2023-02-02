AK Parti için ‘büyük’ fırsat! Ayaklarına kadar geldi

Yeni Şafak gazetesi yazarı Ali Saydam, Millet İttifakı’nın 2023 seçimleri için hazırladığı “Ortak Politikalar Mutabakat Metni” hakkında “AK Parti ve MHP’nin eline siyasi iletişim boyutunda daha büyük bir fırsat verilemezdi.” ifadesini kullandı.

Metinde PKK’ya değinilmediğini, konunun “FETÖ dâhil olmak üzere tüm terör örgütleri” şeklinde geçiştirildiğini ifade eden Saydam, vaatlerin yüzde 90’ına yakınının maddiyata dayalı soyut hedefler olduğunu yazdı. Saydam, vaatlerin nasıl hayata geçirileceğinin muamma olduğunu belirtti.

Millet İttifakı’nın vaatlerinin ilk kez oy kullanacak 6,5 milyon gencin ‘seçmen davranışı’nı etkileme konusunda yetersiz kalacağını kaydeden Saydam, şöyle devam etti:

"‘Bedava internet’ gibi maddi vaatler sunmayı ‘elde var bir’ olarak görmüş, ancak nihayetinde son kararın, bu kitlenin en az yarısında, milliyetçilik, muhafaza ve müdafaa, inançlar gibi manevi kavramlar doğrultusunda verileceğini atlamış…

İşte fırsat tam da buradadır! 1950’de, 1983’te ve 2002’de böyle olmuştur… Şimdi de böyle olacaktır… İş, tabiri caizse, üç nalla bir ata kalmıştır. Yani, AK Parti kurmaylarının ellerindeki bu fırsatı ve bu gerçeği görüp gereğini yapmalarına…"