AK Parti, İbrahim Tatlıses'i 5'inci kez milletvekili adayı yapmadı
AK Parti'den daha 4 kez milletvekili aday adayı olan türkücü İbrahim Tatlıses, 5'inci denemesinden de sonuç alamadı. Şanlıurfa'dan başvuru yapan Tatlıses, AK Parti tarafından yine aday gösterilmedi.
14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı zaman kalırken, sanat dünyasından da pek çok ünlü isim milletvekili adaylığı için partilere başvuru yaptı. O isimlerden birisi de ünlü türkücü İbrahim Tatlıses oldu.
Daha önce AK Parti'den 4 kez milletvekili aday adayı olan İbrahim Tatlıses, bir kez daha şansını denedi. Şanlıurfa'dan başvuru yapan Tatlıses, yine umduğunu bulamadı.
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Tatlıses aday gösterilmedi
AK Parti, İbrahim Tatlıses'i aday listesine almadı. Şanlıurfa'daki 14 kişilik listeye İbrahim Tatlıses giremedi.
AK Parti'nin Şanlıurfa'dan aday gösterdiği isimler şu şekilde:
Bekir Bozdağ
Abdülkadir Emin Önen
Abdürrahim Dusak
Mehmet Ali Cevheri
Cevahir Asuman Yazmacı
İbrahim Eyyüpoğlu
Hikmet Başak
Mehmet Faruk Pınarbaşı
Mahmut Kaçar
Nihat Kılıç
Emre Karaçizmeli
Mehmet İlhami Günbegi
Abdullah Aksak
Abdürrahim Toru
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