AK Parti, İbrahim Tatlıses'i 5'inci kez milletvekili adayı yapmadı

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı zaman kalırken, sanat dünyasından da pek çok ünlü isim milletvekili adaylığı için partilere başvuru yaptı. O isimlerden birisi de ünlü türkücü İbrahim Tatlıses oldu.

Daha önce AK Parti'den 4 kez milletvekili aday adayı olan İbrahim Tatlıses, bir kez daha şansını denedi. Şanlıurfa'dan başvuru yapan Tatlıses, yine umduğunu bulamadı.

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Tatlıses aday gösterilmedi

AK Parti, İbrahim Tatlıses'i aday listesine almadı. Şanlıurfa'daki 14 kişilik listeye İbrahim Tatlıses giremedi.

AK Parti'nin Şanlıurfa'dan aday gösterdiği isimler şu şekilde:

Bekir Bozdağ

Abdülkadir Emin Önen

Abdürrahim Dusak

Mehmet Ali Cevheri

Cevahir Asuman Yazmacı

İbrahim Eyyüpoğlu

Hikmet Başak

Mehmet Faruk Pınarbaşı

Mahmut Kaçar

Nihat Kılıç

Emre Karaçizmeli

Mehmet İlhami Günbegi

Abdullah Aksak

Abdürrahim Toru



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