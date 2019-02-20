AK Parti Gülüç’te seçim startını verdi Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş meclis üyesi adaylarıyla toplantı yaptı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş meclis üyesi adaylarıyla toplantı yaptı.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, parti yöneticileri ve meclis üyesi adaylarıyla seçim çalışmalarıyla ilgili planlama ve değerlendirme yaptılar. Gülüç halkına daha iyi hizmetlerde bulunmak amacıyla fikir alışverişi yapan Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, seçimleri farklı bir şekilde alacaklarını ve Gülüç’e hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti. Seçim çalışmalarının doludizgin devam ettiğini ifade eden Demirtaş 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinin Gülüç’e hayırlı olmasını diledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.