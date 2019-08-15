AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap

Sezai Erhan Yeni Akit

AK Parti'nin resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda "Bir millet aşkı hikayesi AK Parti Türkiye Sevdasıyla" başlığı kullanıldı. 2001 yılından itibaren 2018 yılana kadar olan süreçte kritik anlar anlatıldı. 2016 yılında Binali Yıldırım'ın Başbakan oluşu ve 65. Hükümeti kurması yer alırken, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı, Ahmet Davutoğlu'nun başbakan seçildiği tarihlerin olmaması gözlerden kaçmamıştı.

AK Parti Genel Merkez Sosyal Medya Koordinatörü Ömer Arvas yaptığı açıklamada, AK Parti’nin her bir mensubunun kıymetli ve değerli olduğunu, trenden inenlerin treni taşlamasının istikamete zarar vermeyeceğini söyledi.

Bir çok içerik paylaşımında bulunduk

Arvas, “Partimizin kuruluş yıldönümü vesilesiyle birçok içerik paylaşımı yapılmıştır. Bu içerikler arasında partimizin kurumsal çalışması olarak bu video yayınlandı. Dünden bugüne partimizin kurumsal hesabından birçok siyasi aktörümüzün etkinlikleri yayınlanmış ve hatta doğrudan o siyasi aktörümüzün hesabından paylaşımı retweet edilmiştir. 18.yıl için üretilen içeriklerden birisi de Berat Albayrak’ın kendi sosyal medya hesabından paylaştığı ve Tanıtım ve Medya Başkanlığımızın da retweet etmek yerine Berat Albayrak beyin ismini çıkararak paylaştığı videodur” dedi.

Trenden inenlerin treni taşlaması istikametimize zarar vermez

Arvas, “Sosyal medyada bir Twitter paylaşımından şifreler çıkaran komplocu akıllar,bunun rutin bir paylaşım olduğunu bilmelerine rağmen amaçları ortadır. AK Parti’nin her bir mensubu kıymetli ve değerlidir. Trenden inenlerin treni taşlaması istikametimize zarar vermez sadece gülünç olurlar” ifadelerini kullandı.