AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Yeni anayasa Meclis’in gündeminde olacak
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yeni yasama yılında yargı reformu, ekonomi ve salgınla mücadele başta olmak üzere birçok konuya eğileceklerini bildirdi.
27. Dönem 5. Yasama Yılı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yarın başlayacağını hatırlatan Turan, şunları söyledi: “Vergilerin kolaylaştırılmasını sağlamayı ve mükelleflerin vergi ile gönüllü uyumunu gözetmeyi hedefleyen bir teklifimiz olacak. Kooperatifçiliğin özendirilmesini amaçlayan bir teklif üzerinde çalışıyoruz. Seçim Yasası, Siyasi Partiler Kanunu, yeni anayasa çalışması gibi önemli gündemlerimiz olacak. Türkiye’yi daha güçlü kılacak çalışmalara katkı sunmak, tüm siyasi partilerin ortak sorumluluğu. Polemikten, kısır tartışmalardan uzak durmak istiyoruz.”