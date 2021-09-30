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Siyaset AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Yeni anayasa Meclis’in gündeminde olacak
Siyaset

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Yeni anayasa Meclis’in gündeminde olacak

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yeni yasama yılında yargı reformu, ekonomi ve salgınla mücadele başta olmak üzere birçok konuya eğileceklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 18:12:00 -
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Yeni anayasa Meclis’in gündeminde olacak

27. Dönem 5. Yasama Yılı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yarın başlayacağını hatırlatan Turan, şunları söyledi: “Vergilerin kolaylaştırılmasını sağlamayı ve mükelleflerin vergi ile gönüllü uyumunu gözetmeyi hedefleyen bir teklifimiz olacak. Kooperatifçiliğin özendirilmesini amaçlayan bir teklif üzerinde çalışıyoruz. Seçim Yasası, Siyasi Partiler Kanunu, yeni anayasa çalışması gibi önemli gündemlerimiz olacak. Türkiye’yi daha güçlü kılacak çalışmalara katkı sunmak, tüm siyasi partilerin ortak sorumluluğu. Polemikten, kısır tartışmalardan uzak durmak istiyoruz.”

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