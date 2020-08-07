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Aktüel

AK Parti Grup Başkanvekili Turan partisinin üye standı ziyaretinde konuştu:

"AK Parti'ye üye olmak demek, tribünleri doldurmak demek değildir. AK Parti'ye üye olmak demek, ülkemizin tarihi yürüyüşünde 'ben de varım' demektir"

Yeniakit Publisher
2020-08-07 16:42:46 -
AK Parti Grup Başkanvekili Turan partisinin üye standı ziyaretinde konuştu:

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "AK Parti'ye üye olmak demek, tribünleri doldurmak demek değildir. AK Parti'ye üye olmak demek, ülkemizin tarihi yürüyüşünde 'ben de varım' demektir." ifadesini kullandı.

Turan, Çanakkale'de partisinin ilçe teşkilatlarını ziyaret etmesinin ardından cuma pazarını gezdi.

Daha sonra Lapseki'de açılan AK Parti üye standını ziyaret eden Turan, burada yaptığı konuşmada, üye kampanyalarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "gönül seferberliği" mücadelesindeki en önemli adımlardan biri olduğunu söyledi.

AK Parti'nin bir birikimin, bir geleneğin partisi olduğunu belirten Turan, şöyle konuştu:

"AK Parti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin teveccühü, milyonların duası ve yılmaz dava insanlarının mücadelesiyle yükseldi. 10 milyonu aşkın üyemizle Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Teşkilatlarımız, üyelerimiz, partimizin bel kemiğidir, sahadaki en büyük gücümüzdür. AK Parti'ye üye olmak demek, tribünleri doldurmak demek değildir. AK Parti'ye üye olmak demek, ülkemizin tarihi yürüyüşünde 'ben de varım' demektir. AK Parti'ye üye olmak demek, 'milletimizin ve ülkemizin hedefleriyle buluşmasında aksiyon almak, bu kutlu davayı sırtlamak' demektir. AK Parti’ye üye olmak, 'mazluma ses olmak, zalime dur' demektir. Bu yüzden çok güzel bir aileyiz. Bu yüzden çok büyük bir aileyiz."

- "Sevdamız belli, vizyonumuz belli"

Bülent Turan, "AK Noktalar"ın partiye sevgisi ve aidiyeti bulunan, oy veren fakat üye olmak için imkan bulamayanların üye olması için bir fırsat olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Partimize katılacak hemşehrilerimizle teşkilat yapımız daha güçlü bir hale gelecek, hep birlikte önemli hizmetlere öncü olacağız. Sadece üye olmak isteyen değil, üye olmak istemeyen hemşehrilerimiz de buyursunlar, hasbihal edelim. Türkiye geneli 10 milyon üyemizin yanında 1 milyon yeni üye hedefimiz var. Çanakkale geneli 60 bin üyemizin yanında ise 15 bin yeni üye hedefiyle üye kampanyamızı başlatıyoruz. Hayırlı olmasını diliyoruz. Biliyorsunuz 14 Ağustos AK Parti'mizin kuruluş yıl dönümü. Liderinle, milletinle nice yaşlara diyoruz. Sevdamız belli, vizyonumuz belli."

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede uyulması gereken kuralları hatırlatan Turan, bu konuya herkesin çok dikkatle yaklaşması gerektiğini vurguladı.

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