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Ekonomi AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan SGK çalışanlarına müjde
Ekonomi

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan SGK çalışanlarına müjde

Yeniakit Publisher
2023-03-29 18:55:00 -
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan SGK çalışanlarına müjde

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai ücreti ödeneceğini bildirdi.

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenleme kapsamındaki vatandaşların emeklilik işlemlerinin hızlandırılması için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai ücreti verilecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'te gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

EYT işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarının mesailerine yönelik düzenleme yapılacağını söyleyen Elitaş, "EYT'li vatandaşların emeklilik işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai ücreti verilecek." dedi.

Elitaş, düzenlemenin, en düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini de içeren İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne, TBMM Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında önergeyle ekleneceğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından, EYT işlemlerinin hızlandırılması için yoğun mesai harcayan SGK çalışanlarına ilave fazla mesai ücreti verileceğini açıklamıştı.
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