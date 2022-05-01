AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan EYT düzenlenmesiyle ilgili açıklama: Hesabı iyi yapmak gerekir

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, gündemden düşmeyen EYT ile ilgili dikkat açıklamalarda bulundu. Bu konuyla ilgili etki analizinin iyi yapılması gerektiğini kaydeden Mustafa Elitaş, "EYT 1994 yılındaki bir kanunla ortaya çıktı. 56. veya 57. hükümet döneminde ortaya çıkan bir konu. Yaşar Okuyan döneminde yapılan bir düzenlemeydi. Ondan önce 38 yaşında emekli olma imkanı mevcuttu. O kanunla birlikte 1980 yılı sonrası sigortaya tabi olanlar EYT dediğimiz yaşta bir artış ortaya çıktı" şeklinde konuştu.

İşte Elitaş'ın EYT ile ilgili açıklamaları;

"Ben Haziran 1980 sigortalısıyım. Ben 40 yaşında emekli olacakken, 44 yaşında emekli oldum. 'Yasanın çıkma tarihinden itibaren bunlar oluyor' dense daha doğru olurdu. 1999 yılında çıkan yasa 19 yıl öncesine gitti. 11 yıl uygulama süresi vardı. Tam 20 yıl önceden yaşla ilgili sorunu ortaya çıkarmış oldu. Şimdi bu EYT'de 1999 yılının öncesini mi alacağız, yoksa daha sonrasını mı alacağız. Bir rivayete göre kendini EYT'li hisseden 7 milyon kişi var diyorlar. Onun ne olduğunu tam bilmiyoruz. Çalışma Bakanlığı bu konuda çalışmalarını yapıyor.

"Hangi kaynaktan temin edileceğine bakarız"

Bizim bu konuda parayı ödeyecek kurumla parlamento arasında uyum sağlanamadığı takdirde büyük bir sorun ortaya çıkabilir. Çünkü analizini yapmadan kanun çıkarırken Hazine ve Maliye Bakanlığını çağırırız, ilgili kurumları çağırırız. Her bir kanun maddesinin parasal kısımları olduğu takdirde her birinin etki analizini, bütçeden ne gibi imkanlar ortaya çıkabileceğini, hangi kaynaktan temin edileceğine bakarız.

"Hesabı iyi yapmak gerekir"

Diyelim ki 1 milyar TL'lik bir harcama yaptınız. O 1 milyar TL'den yapılan harcamayı borçlanarak mı yapacaksınız veya başka yerden tasarruf ederek mi, yatırımları kısarak mı sağlayacaksınız diye etki analizinin ortaya çıkması gerekir. Anayasanın hükmü de bu. O anlamda bu hesabı iyi yamak gerekir. Bunu yapacak kurumda Çalışma Bakanlığıdır. Bakanımızın bugünlerde yapacağı açıklamalara dikkat etmek gerekir."