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AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "(3600 ek gösterge) Bu AK Parti’nin ajandasındadır"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 3600 ek göstergeyle ilgili, "Bu AK Parti’nin ajandasındadır" dedi.

13 Şubat 2019 Çarşamba 16:32
AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "(3600 ek gösterge) Bu AK Parti’nin ajandasındadır"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 3600 ek göstergeyle ilgili, "Bu AK Parti’nin ajandasındadır" dedi.


AK Parti Grup Başkanvekili Muş, TBMM’de açıklama yaptı. Muş, 18 maddelik bir teklif getirdiklerini belirterek, "Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi isminin Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirilmesini teklif ediyoruz. Teklif içinde emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları’nda vermiş olduğumuz biner lira ikramiyeleri gelir testi uygulamasına dahil etmeyeceğiz. Kitap ve dergilerden alınan KDV’nin sıfıra indirilmesi konusu vardı. Bu da teklifin içerisinde bulunmaktadır. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin vermiş olduğu tarımsal kredilerle temerrüde düşmüş çiftçilerimize yüzde 15 oranında yeniden yapılandırma imkanı getiriyoruz. Bunun 5 puanını hazine, 10 puanını çiftçi karşılayacaktır" ifadelerini kullandı.


Muş, 3600 ek göstergeye ilişkin, "Masamızda olan bir konudur. Bunun teknik çalışmaları ilgili kurumlar tarafından devam etmektedir. Bu AK Parti’nin ajandasındadır. 3600 ek göstergenin seçim öncesi getirilmesini etik olarak doğru bulmuyoruz" dedi.


Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili soru üzerine ise Muş, konu hakkında çalışmalarının bulunmadığını ifade etti. Muş, askerlikte yeni düzenleme konusundaki soru üzerine de konunun henüz belli bir aşamaya gelmediğini söyledi.


Muş, Binali Yıldırım’ın istifası sonrası Meclis Başkanı’nın seçim sürecine ilişkin, "Meclis Başkanı’nın istifasından beş gün sonra altıncı gün seçim yapılıyor. Bu Genel Kurul’da alınan karar ile aynı gün de yapılabilir, birden fazla güne de yayılabilir" şeklinde konuştu.


Cep telefonlarında ÖTV artışına ilişkin Muş, "Cumhurbaşkanı’na bir yetki verilmesi söz konusu" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 16:32
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