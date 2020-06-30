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Siyaset

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu koronavirüse yakalandı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Hızlı bir şekilde tedavi altına alınan Akbaşoğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 17:00:00 - 2020-06-30 17:00:47
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu koronavirüse yakalandı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Akbaşoğlu bugün TBMM'ye gelip oyunu kullanmıştı.

Yeni Şafak'taki habere göre, tedavisine başlanan Akbaşoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve AK Parti Genel Merkezi tarafından sürecin takip edildiği bildirildi.

CHP'den geçmiş olsun mesajı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel genel kurulda yaptığı açıklamada, "Sayın Akbaşoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili olumsuz bir haber aldık geçmiş olsun diyoruz, acil şifalar diliyoruz yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

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