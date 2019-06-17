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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş:

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “On tane hata ortaya çıkıyorsa, bunların beşi Ekrem beyin, beşi Binali beyin lehine olması lazım.

17 Haziran 2019 Pazartesi 16:50
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş:

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “On tane hata ortaya çıkıyorsa, bunların beşi Ekrem beyin, beşi Binali beyin lehine olması lazım. Burada artı eksiyi hesapladığınız zaman 29 binlerden Binali beyin lehine 13 binlere düşen fark var, sadece oyların yüzde 10’unun sayılmasıyla, bunun cevabını veremedi” dedi.


Muş, TBMM’de gazetecilere açıklama yaptı. Muş, 19 maddelik Milli eğitim ile ilgili kanun teklifi verdiklerini söyleyerek, “İlkokula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkartılıyor. Aynı şekilde hem ortaöğretim hem yüksek öğretim ile ilgili yurtların iznini Milli Eğitimi Bakanlığı veriyordu. Yükseköğretim ile ilgili yurtların izinlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın verilmesini teklifi ediyoruz. Organize Sanayi Bölgeleri’nde gerçek ve tüzel kişilerin mesleki eğitim merkezlerinin açılabilmesi için bir düzenleme yapıyoruz. Sözleşmeli öğretmenlerin 3 yıl sözleşmeli bir yılda kadroya atandıktan sonra tayin isteme hakkına sahip olabilecekler. Burada Diyanet İşleri sözleşmeli personeli de ekliyoruz” ifadelerini kullandı.


Muş, askerlik düzenlemesinin hangi aşamada olduğuna ilişkin soruya, “Muhalefeti bilgilendirmek akmacıylaMilli Savunma Bakanı bir ziyarette bulundu. Şu anda geldiğimiz noktada diğer muhalefet partilerinden gelen öneriler vardı. İnşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kabul etmesi halinde Cumaya kadar bu teklifin Genel Kurul’dan geçmesini beklemekteyiz” şeklinde konuştu.


Muş asker kışlalarında zafiyete yönelik soruya, “Celp tarihlerinin kaç olacağı, celplerle alakalı yetki Milli Savunma Bakanlığı’ndadır” diye konuştu.


Cumhurbaşkanı’na yetki konusundaki soruya, Muş, “1111 sayılı Askere Alma Kanunu’ndavar olan bir yetkidir. Yazımı ile ilgili belli öneriler var. Maddeyi tekrardan yazabiliriz” ifadelerini kullandı.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları arasındaki oturuma ilişkin soruya Muş, “Kamuoyunun beklediği üç tane konu olduğu kanaatindeyim. Bunları Ekrem beyin cevaplamasını bekliyordum ama bunlara Ekrem bey cevap vermedi. Bunların başında 29 bin gibi bir oy açıkladı ve ‘kazandık’ demişti. Bizim itirazlarımız ve yeniden sayımlar neticesinde 13 bin 700’lere kadar düşmüştü. Biz oyların tamamının sayılması için itirazda bulunduk, CHP’de sayılmamamsı yönünde itirazda bulundu. Şimdi iki adayın hemen hemen eşit oy aldığı küsuratların oynadığı bir seçimde eğer bir hata ortaya çıkıyorsa, bu her iki aday arasında eşit olarak bölünür. On tane hata ortaya çıkıyorsa, bunların beşi Ekrem beyin, beşi Binali beyin lehine olması lazım. Burada artı eksiyi hesapladığınız zaman 29 binlerden Binali beyin lehine 13 binlere düşen fark var, sadece oyların yüzde 10’unun sayılmasıyla, bunun cevabının veremedi. Kamuoyunun Ordu’da yaşanan olayla ilgili tatmin edici bir cevap beklemekteydi. Ekrem bey, bunun inkar yoluna gitmiştir. Çok yakın arkadaşı aynı odada kaldığını söylediği arkadaşı Fatih Portakal bile oradaki hakaretin olduğunu, kendilerinin bunun yayınlamaları halinde RTÜK tarafından ceza yiyebileceklerini ifade etmesine rağmen kendisi milletin gözünün içine baka baka bunun inkar etmiştir, yalan söylemiştir. Ekrem beyin 82 milyondan özür dilemesi gerekir. Bu yalanı milletin gözünün içine baka baka tekrar etmiştir, söylemiştir. Dolayısıyla 16 milyon İstanbullu milletin gözünün içene bakarak, yüzü kızarmadan, sıkılmadan bu kadar yalan söyleyen birisine İstanbulu emanet etmeyecektir diye düşünüyorum” dedi.


Binali Yıldırım’ın İmamoğlu’nun her mahalleye bir kreş açacağı sözünü verdiğini hatırlatan Muş, “Ekrem beyin 2014 yılında bazı vaadlerini paylaşmak isterim. Hastane, 11 mahalleye 11 kreş, tekne ve yelken evi, kordon, iskele kent, planateryum, gökevi, görme engelli müze, üniversite, camisözü vermiştir. Bu vaatler bunlardır. Kendisi Beylikdüzü Belediyesi’ni devraldıktan sonra Belediyesi’nin 104 milyon borcu vardı. Kendisi 31 mart’ta belediyeyi devrettiği zaman 457 milyon borçla belediyeyi devretmiştir. Kendisinden önceki beş yılda Yusuf Uzun 15 milyon satış geliri elde etmiştir, kendisi 140 milyonluk satış geliri elde etmiştir. Satış gelirleri dokuz kat, beledinin bütçesi dokuz buçuk kat artmış, vaat edilen projelerin sadece ikisi gerçekleşmiş. Özgecen Aslan kültür merkezi ve Senay Aybüke Yalçın Gündüz Bakımevi projelerini gerçekleştirmiş” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 16:50
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