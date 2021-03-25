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Siyaset AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan kongrelere yapılan eleştirilere yanıt
Siyaset

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan kongrelere yapılan eleştirilere yanıt

AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Cahit Özkan, kongrelere yapılan 'maske mesafe' eleştirisine ilişkin, "Maske, mesafe, temizlik konusuna özenle dikkat ettik. Burada bir vaka artışı falan olmayacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 00:42:00 - 2021-03-25 00:44:29
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan kongrelere yapılan eleştirilere yanıt

AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Cahit Özkan, katıldığı televizyon programında bugün gerçekleşen AK Parti 7. Olağan Kongresi ile ilgili "Maske, mesafe, temizlik konusuna özenle dikkat ettik. Burada bir vaka artışı falan olmayacak" ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Cahit Özkan Haber Global'de Senem Toluay Ilgaz'ın sorularını yanıtladı.

"Burada bir vaka artışı falan olmayacak."

Yayında, salgın döneminde kongrelere getirilen eleştirilerle ilgili konuşan Özkan şunları söyledi:

"Salgın tüm dünyada sıfırlanmadığı süreçle Türkiye'de de bitmeyecek. Özellikle kongre alanına gelen tüm delegeler testlerden geçirilmiştir. Tribünlerde ise maske mesafeyi kontrole almaya çalıştık. O kalabalıktan bir şekilde geçip kongre alanına biz de geldik. Orada yatay çekimden ötürü alan dar olarak görünüyor ve kalabalık iç içe geçmiş gibi yansıyor. Bu konuda bir hassasiyetimiz vardı orada riski artıracak bir durum yoktur. Maske, mesafe, temizlik konusuna özenle dikkat ettik. Burada bir vaka artışı falan olmayacak."

Kabine değişikliği ne zaman olacak?

"AK Parti kuruluşundan bugüne hiçbir seçimi kaybetmedi. Bu Türkiye tarihinde tektir. Kabineye seçim beyanname ve manifestolarımızda şuan ki kadroyla bakıp analiz edilerek Cumhurbaşkanımız her zaman olduğunu böyle karar verir. Milletin seçmiş olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin sesine kulak veren bir lider olarak kararını verecektir.

İstanbul Sözleşmesi'nin yerine ne konacak?

İstanbul Sözleşmesi adı İstanbul olsa da Avrupa'nın konseyinden çıkmış bir isimdir. Acaba gerçekten toplumda aileyi gören bir sözleşme mi? İmza süreçlerine bakıldığında Türkiye tarafında toplumsal yaklaşımı ifade edilmiştir. Türkiye toplantıda aileye, kadına şiddete karşı vurgularını yaptı. Birçok ülke de gerekçelerini dile getirip çıktı. Sözleşmelerden çıkılmayacağı anlamına gelmez. Milletimiz kaderi AK Parti'nin kaderidir. Kadına şiddete karşı daha güçlü bir şekilde sözleşmeyi hazırlıyor ve dünya kamuoyuna da bunu sunacağız. Bazı reflekslerle sözleşmeden çıkan ülkeler yeni sözleşmemize davet edilecek ve inşallah katılırlar.
İstanbul Sözleşmesi toplumun büyük kısmında rahatsızlık yaratıyordu. Sadece toplumun nabzını tutmak değil, sosyolojik araştırmalar milli iradenin nabzını da tutmalı.

6284 sayılı yasa ölçülüp biçilip parlamentonun kararıyla İstanbul Sözleşmesi'ne bağlı kalmadan da kadını korumanın güvencesidir. Aileyi korumak ve kadına karşı şiddeti kaldırmakla ilgili yeni çalışmalarımız olacaktır."

 

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