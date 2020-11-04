AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan 'Deprem vergileri' açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, İzmir depreminden sonra muhalefetin algı için düğmeye bastığı 'deprem vergileri' ile ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Özkan, Meclis'teki konuşmasının görüntülerini 'Deprem vergileri nerede mi?' etiketiyle paylaşarak, şu bilgileri verdi:

"AK Parti'nin gündemi depremle ilgili bugün olmadı. Kuruluşumuzla başladı. 2003 yılında deprem master planını hazırladık. 2005'te arama kurtarma ekibi UMKE kuruldu 8 bin 500 personelle. 2009'da AFAD kuruldu. Deprem bina yönetmeliği, gelişen teknolojiyle güncellendi. Deprem gözlem istasyonu 1100'e çıkarıldı.

'17 yılda deprem vergilerinden 147 milyar lira toplandı'

Ulusal Deprem Strateji ve Eylem Planı 2014'te hayata geçirildi. Deprem riskine karşı 12 bin okul analiz edildi. Milli Eğitim müfredatı deprem riski ve eğitimine göre düzenlendi. Depreme karşı güvence altına alınmış konut sayısı 1999'da 50 bin iken, bu rakam 9 milyona ulaştı. 17 yılda deprem vergilerinden 147 milyar lira toplandı. Deprem bölgelerinde bunun 8.3 katı, 1.21 trilyon lira harcandı."