AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan Batı'ya Kudüs tepkisi!
Ramazan ayının gelmesiyle yeniden kuduran İsrail'e ve zulmü görmezden gelen Barbar Batı'ya Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan tepki gösterdi.
MUSTAFA ŞAŞMAZTÜRK ANKARA
Ramazan ayının gelmesiyle yeniden kuduran İsrail'e ve zulmü görmezden gelen Barbar Batı'ya Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan tepki gösterdi.
"Batı kulaklarını tıkıyor"
Aynı zamanda Ak Parti Çanakkale Milletvekili olan Bülent Turan paylaştığı mesajında "MescidiAksa, Filistin, AlAqsa UnderAttack, İsrail" etiketlerini kullanarak şunları yazdı:
"Ukrayna için ayağa kalkan Batı, Mescid-i Aksa için yine kulaklarını tıkıyor…
Üstadın dediği gibi “Kudüs’ü savunmak, gerçek bağımsızlığı savunmaktır”
Kudüs’ü savunmak her Müslümanın, her ilkeli insanın boynunun borcudur!"