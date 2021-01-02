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Aktüel AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı'na yönelik "ahlaksızlar" ifadesine tepki:
Aktüel

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı'na yönelik "ahlaksızlar" ifadesine tepki:

"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun aziz milletimizden derhal özür dilemesi gerekir"

Yeniakit Publisher
2021-01-02 17:59:06 -
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı'na yönelik "ahlaksızlar" ifadesine tepki:

TBMM (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhur İttifakı'na yönelik "Ahlaksızlar bir tarafta." ifadesine tepki gösterdi.

Akbaşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, "Ahlaklı olan bir siyaset anlayışıyla Türkiye'yi buradan çıkarmak istiyoruz. Ahlaksızlar bir tarafta. Ahlaklı olanlar da burada." sözlerine cevap verdi.

"Kendisine oy vermeyen öğretmenlere hakaret eden, çiftçileri tehdit eden Kılıçdaroğlu'nun, bu hakaretlerine bir yenisini daha eklediğini ve kendisini desteklemeyenlere 'ahlaksızlar' dediğini" belirten Akbaşoğlu, "'Üslubu beyan, aynıyla insan.' demiş büyükler. Türk siyaseti, bu zamana kadar toplumumuza dönük böyle hakaretlere, aşağılamalara hiç şahit olmadı." ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun aziz milletimizden derhal özür dilemesi gerekir. Sayın Kılıçdaroğlu, milletimizin vermediği oyu tehdit ve hakaretlerle mi alacağınızı zannediyorsunuz? Öyleyse yanılıyorsunuz. Merak etmeyin, 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan sandıkta gereken cevabı en güzel şekilde alacaksınız." değerlendirmelerinde bulundu.


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