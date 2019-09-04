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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, İBB önündeki eyleme destek verdi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İBB iştiraklerinden çıkartılan işçilerin eylemine destek verdi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 17:37
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, İBB önündeki eyleme destek verdi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İBB iştiraklerinden çıkartılan işçilerin eylemine destek verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu göreve davet eden Akbaşoğlu, “Verdiği namus sözüne sahip çıkmasını, herkesin huzurunda bekliyorum” diye konuştu.


İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı iştiraklerden çıkartılan işçilerin Saraçhane’deki başkanlık binası önündeki eylemi devam ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, eyleme destek vermek için başkanlık binası önüne geldi.



“Kılıçdaroğlu’nu göreve davet ediyorum”


İşten çıkarılan işçilerin derdine kulak veren Akbaşoğlu, “İstanbul halkı, İstanbul’a hizmet eden insanların işten çıkartılması için değil, çıkartılmaması için bir irade beyanında bulundu. Bu sözlere güvendi. Ancak bun sözlerin maalesef çiğnendiğini görüyoruz. Bu konuda Kılıçdaroğlu’nu göreve davet ediyorum. Verdiği namus sözüne sahip çıkmasını, herkesin huzurunda bekliyorum” dedi.



“İki seçim arasında alınmış olmak suç mu?”


Akbaşoğlu konuşmasının devamında, “Tenakuzlara, çelişkilere dikkat çekmek gerekir. Birtakım sözlerle, birtakım cümlelerle acaba kamuoyunu yanıltabilir miyiz hinliği içerisinde hareket ediliyor. ‘İki seçim arasında alındı’ deniyor. İki seçim arasında alınanlar da var. 10 yıldır çalışanlar da var. Dolayısıyla böyle bir skala da söz konusu değil. İki seçim arasında alınmış olmak suç mu? Onların işten atılmasını haklı kılacak bir neden mi? Asla değil. Onların cümlelerini doğru analiz etmek lazım” ifadelerini kullandı.



“Şeref sözü, namus sözü, şereflilerin vereceği bir sözdür”


Büyük bir haksızlığın yaşandığını dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, “Emeğin peşinden koşan, alın teriyle evine ekmek götürmek için çalışan emekçi kardeşlerimizin iş akitlerini hiçbir sebep gösterilmeksizin son verilmiş durumda. Önümüzdeki pazartesi günü okullar da açılıyor. Burada anneler de var. Bir an önce bu işten çıkarmaların son bulması, bu kardeşlerimizin işlerine geri dönmesini temenni ediyoruz. ‘16 milyonu kucaklayacağız’ diyenlerin kucaklamasının ne şekilde olduğunu İstanbullular görüyor. Tüm Türkiye görüyor. Bolu’da, Antalya’da, Türkiye’nin dört bir yanında bu işten çıkartmak yaşanıyor. Partizanca yaklaşımın durdurulmasını istiyoruz. Birileri şeref sözü, namus sözü vermişti. Şeref sözü, namus sözü, şereflilerin vereceği bir sözdür. Sözlerinin gereğini yerine getirmelerini temenni ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 17:37
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