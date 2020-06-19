AK Parti Grup Başkanı Bostancı: “Seçim ve Siyasi Partiler Kanun Teklifi’ne ilişkin heyet oluşturuldu”

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, “Seçim ve Siyasi Partiler Kanun Teklifi’ne ilişkin heyet oluşturuldu. Bu heyet çalışmalarını sürdürüyor. Aceleye getirilecek bir konu değil. Etraflıca konuşulup, müzakere edilip, gerekli istişareler yapıldıktan sonra nihayet yasa formatını kazanıp, Meclise gelebilecek bir iş” dedi.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve AK Parti grup başkanvekilleri açıklama yaptı. Bostancı, anayasa ve iç tüzük hükümlerinden bahsederek, “İstişareler çerçevesinde Meclis Başkanlığı’na bir aday seçim konusunda arkadaşların büyük çoğunluğu Sayın Mustafa Şentop’u aday olarak görmek istediklerini belirttiler. Hem istişare hem müzakerelerin neticesinde Sayın Mustafa Şentop ikinci dönem itibariyle Meclis Başkan adayı olarak, Meclis Başkanlık Divanı’na iletilecektir. Süreç 2 Temmuz’da başlıyor. 2 Temmuz-6 Temmuz tarihleri arasında müracaatlar alınıyor. 7-11 Temmuz tarihleri arasında seçimlerin yapılması gerekiyor. Meclisin genel eğilimi hemen ilk gün seçimlerin tamamlanması yönünde gerçekleşti. Bizim kanaatimiz sürecin 7 Temmuz’da tamamlanacağı yönünde” ifadelerini kullandı.

“Temayül yoklaması yapılacak mı?” sorusuna Bostancı, “Sadece Meclis Başkanlığı için temayül yoklaması düşünmüştük. Fakat yaptığımız istişarelerde tek bir aday etrafında kanaatler ve eğilimler toplanınca temayüle de gerek kalmadığını gördük. Diğer görevler için seçimlerin 30 Haziran tarihi itibariyle yapacağız” yanıtını verdi.

Meclis takvimine yönelik soru üzerine Bostancı, “Temmuz ayı içerisinde o yasaları bitirebilirsek, 20’sinden sonraki bir tarihte ara verme imkanı olabilir” diye konuştu.

Seçim ve siyasi partiler ve barolar yasasına ilişkin soruya Bostancı, “Seçim ve Siyasi Partiler Kanun Teklifi’ne ilişkin heyet oluşturuldu. Bu heyet çalışmalarını sürdürüyor. Aceleye getirilecek bir konu değil. Etraflıca konuşulup, müzakere edilip, gerekli istişareler yapıldıktan sonra nihayet yasa formatını kazanıp, meclise gelebilecek bir iş. Bunun cumhur ittifakı ile yürütülecek kısmı olduğu gibi, diğer partilerle kurulacak temaslar ve onların yaklaşımları da önemli. Barolarla istişare edildi, ilgili kurumlarla müzakere edildi. Aşağı yukarı teklifin tekemmül ettiğini söyleyebiliriz. Son birkaç değerlendirme var. Onlarda tamamlandığında Meclis Başkanlığı’na vereceğiz” dedi.