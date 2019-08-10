Ak Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan:

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan "CHP’nin kıymetli vekilleri, gelsinler meclise madencilik faaliyetlerini durdurun diye önerge versinler. Ama veremezler çünkü, madenlerin çoğunu bunlar çıkartıyor" dedi. Turan bundan 3 ay önce Çanakkale’de Troya konuşulurken bugün farklı şeylerin konuşulduğunu ifade ederek, "Koca koca siyasetçiler Almaya’da Türkiye’yi Çanakkale’yi şikayet ediyor, Ege sahillerinde dükkanın önüne Çanakkale’de siyanür var diye yazmış ki yalan, buna da bizim merkez belediyemiz bravo tebrik ediyorum diyor. Siyanürlü toprağa turist gelir mi? Sorunun kargaşanın, mitingin, kavganın gerginliğin olduğu yere turist gelir mi?" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Milletvekili Julide İskenderoğlu, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya ile il müdürleri, daire amirleri ve STK temsilcileri ile muhtarlar Gelibolu Öğretmen evinde bir araya geldi.

Devam ederse CHP’li isimleri tek tek açıklayacağım

AK Parti Grup Başkanvekili Turan toplantıda yaptığı açıklamada, CHP’li bazı isimlerin maden firmasına izin verilmesi için Ankara’da uğraş verdiklerini ancak şimdi eylemlere katıldıklarını ifade ederek; “Bu devam ederse CHP’li isimleri tek tek açıklayacağım” dedi. Turan, Maden sahası izninin dönemim Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer döneminde verildiğini belirterek; “Son dönemde Çanakkale’mizin atmosferine markasına zarar vermeye başladılar. Bir maden meselesi çıktı, eksiği ve fazlası tartışılır konuşulur. Koca koca siyasetçiler, yöneticiler Almanya’da Türkiye’yi, Çanakkale’yi şikayet ediyorlar. Ege sahillerinde dükkanın önüne Çanakkale’de siyanür var diye yazmış ki yalan, buna da bizim merkez belediyemiz bravo tebrik ediyorum diyor. Siyanürlü toprağa turist gelir mi, sorunun kargaşanın, mitingin, kavganın gerginliğin olduğu yere turist gelir mi? Son dönemde yapılanlar en çok Çanakkale’nin turizmine ve tarımına zarar vermeye başlayacak. Bundan 3 ay önce tüm Türkiye Çanakkale’de Troya diyordu. Bugün başka şeyler söylüyor" dedi.

"Bir tek ağacın yanlış kesilmesine asla gönlümüz, ahlakımız ve imanımız razı olmaz. Ama bir tiyatroyla karşı karşıyayız"

Bölgede ilk altın arama izninin 25 Nisan 2001 yılında zamanın bakanı Cumhur Ersümer tarafından verildiğine dikkat çeken Turan, "Bir tek ağacın yanlış kesilmesine asla gönlümüz, ahlakımız ve imanımız razı olmaz. Ama bir tiyatroyla karşı karşıyayız. Devam eden bir süreç var o günden bu güne altın varsa bulun demişler. Bulmuşlar şimdi ağaçlar kesilmiş, yollar açılmış tabiri caizse bir beton alan gibi bir yer ortaya çıkmış şimdi gelip miting yapıyorlar. Burada kötü niyet var başka bir şey var burada. Ağacın kesilmesine karşı olan adam o ağaç kesilirken oraya gelir. Ağacın kesilmesini istemeyen adam o gün orada miting yapar. Hakkını vermem lazım zaman zaman toplantı, gösteri bir şeyler yapmışlar ama esas mitingi bugün yapıyorlar. Bundan 15 sene önce Bergama’da altın araması vardı. Yabancı bir firma arama yapıyordu her gün miting yapıldı, eylem yapıldı. FETÖ’nün firması oraya el koyup aldığı gün eylem bitti. O gün Bergama unutuldu. Çevre hasasiyeti olan arkadaşlar ağaç kesilirken orada olması lazımdı. Ağaç kesilmiş, her şey bitmiş adamın altın çıkartacağı gün gelip te sen yapamazsın demek bir başka hesabın adımıdır. Ben bunu söyledim Hablemitoğlu’nu unuttun mu dediler. Alman vakıflarının Bergama’da yaptığı Kanada aleyhine toplantılar, gösteriler olduğu zaman Hablemitoğlu’nu öldürmüşlerdi biliyorsunuz. Hiç kimsenin avukatı değiliz. Babamın oğlu yanlış yapsa, ağaç kesse kavga ederim. Orman müdürlüğü hesabını yapmış, kötü ormanı işaretlemiş, daha kıymetli ağaç olsun diye zaten bunu yapacağız demiş, 13 bin ağacı kesmişler 14 bin ağaç hemen dikilmiş, 6 yıl bitiminde tekrar o bölge ağaçlandırılacak demiş, ben şehrin vekili olarak diyorum ki valimizle, il başkanımızla gideceğiz orada çevreye karşı meselenin bittiğinde bir yanlışlık varsa gerekeni yapacağız. Orası orman olacak, ağaç olacak, tertemiz olacak" dedi.

"CHP’ye açık davette bulunuyorum"

Turan sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ama siz madene karşıysanız buradan açık davette bulunuyorum. CHP’nin kıymetli vekilleri, gelsinler meclise madencilik faaliyetlerini durdurun diye önerge versinler. Ama veremezler çünkü, madenlerin çoğunu bunlar çıkartıyor. Çanakkale’de ki iş adamlarının çoğu madenin alt yapısını yapıyor, taşıma işini yapıyor, yan kollarında faaliyet gösteriyor. Bu bir ekmek imkanı. Uluslararası standartlarda çıkartılan maden yer altında yer üstünde bu millete hizmet etmesi lazım fayda sağlaması lazım. Bunlar çıksın ama hesapsız, plansız ne iş varsa takipçisi olacağız. Ama sen ağaç kesilmiş iş başlamış sen kalkıp orada dur diyorsan bir başka anlama hizmet ettiğin düşünülür"

"İmzayı atanda karşıyım diyor, ortaklık yapıyor karşıyım diyor, inşaatını yapıyor karşıyım diyor tam komedi"

Maden arama iznini geçmişte verenlerin bugün karşıyım dediklerine dikkat çeken Turan,"Dün hemşehrimiz bakan sayın Ersümer izin vermiş, belediyemiz izin vermiş, o olmuş bu olmuş kimse ağzını açmamış, vali beyin zaten rutin süreçte verdiği imzayı bunlar verdi demeniz yanlıştır. Sen izni niye veriyorsun altın varsa çıksın diye veriyorsun. Sen bu izni vermişsin utanmadan sıkılmadan ben bu işe karşıyım diyorsun. İmzayı atanda karşıyım diyor tam komedi. Adam firmayla ortaklık yapıyor karşıyım diyor. İnşaatını yapıyor karşıyım diyor tam komedi. Bir film çevriliyor. Yeşille ilgili bizi kimseyle kıyaslayamaz. 2018’de Çanakkale’ye 3 milyon fidan dikildi. Köprünün yeri değişti ağaç kesilmesin diye. Daha bir çok konuda adım attık. Nasıl bana çevre katliamcısı dersin. İmzayı atan adam diyor bu nasıl sahtekarlık. Öğrendim ki Kanada Büyükelçisini aramışlar. Ben geçen gün Ülgür beyi ziyaret ettim. Sordum; ağaç kesimi, altın araması, madencilik ile ilgili bir kez vali bey ile görüştünüz mü? dedim görüşmedik dedi. Orman müdürümüz ve çevre, tarım müdürümüzle görüştün mü? görüşmedim dedi. Vicdansız Kanada ile görüşüyorsun da kendi şehrindeki insanlarla ne oluyor burada, yanlış var mı diye neden görüşmüyorsun? Bu bir hesaptır. Bergama’da nasıl bir günde eylemler bittiyse aynısı burada oldu. Düne kadar madencinin yanındasın bu gün karşısındasın. Bu yanlış" dedi.

"Eğer uzatırlarsa bu işi bana gelip neden bu ruhsatı geç veriyorsunuz kardeşim, arayın bakanı arayın valiyi hızlandırın diyen CHP’li yöneticileri söyleyeceğim"

Şuan Çanakkale’de bin 800 yerde kesim olduğunu belirten Ak Parti Grup Sözcüsü Bülent Turan,"Yol yapılırken, baraj yapılırken, direk dikilirken bunlar halkımızın talepleri doğrultusunda mahkemenin izlemesi ile beraber orman bölge müdürlüğünün izniyle kesilir. Yerine yenisi dikilmek kaydıyla. Mermerci var, mıcırcı var bir sürü var hiç konuşuyorlar mı? Bir çoğu kendi arkadaşları. Bunların kestiği ağaç ağaç değil mi? Biraz daha zorlarsa konuşacağım bunları hepsinin belgesi var. Bana gelip de neden bu ruhsatı geç veriyorsunuz kardeşim, arayın bakanı arayın valiyi hızlandırın diyen CHP’li yöneticileri söyleyeceğim eğer uzatırlarsa bu işi. Sen hem madene karşıyım diyeceksin hem de bana gelip neden bu işi yapmıyorsun diyeceksin. Burada bir oyun var. Eylemde 3 bin kişi varsa bunun 2 bini dışarıdan misafirimizdi. Çanakkale halkı bunu gördü bence. CHP’li arkadaşlarımız yöneticilerimiz var yanlış yapıyorlar, doğru değil diyorlar” dedi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu” Meclisimizde turizm teşvikle ilgili bir kanun çıkardık. Çanakkale’mizin çok önemsediğiaslında Gelibolu’nun da çok önemsediği bir kanun. Çanakkale’mizin ve denizlerimizin dalış turizmine açılmasını sağlayan kanun teklifi meclisimizde onaylandı. Çanakkale’mizi dalış turizmine açtık. Hepimiz biliyoruz, Çanakkale’miz de Gelibolu’muz da özel bir coğrafyada açık hava müzesiyse aynı şekilde denizlerimizin altı da müze durumunda. Ancak bu alanların görülmesi dalış turizmi yapılması yasaktı. 60 tan fazla değerimizin olduğu denizlerimizinaltındaki alanlarda Eceabat’ımızda, Gelibolu’muzda izin ile dalış turizmini gerçekleştirebileceğiz. Öncelikle gelen turist bizim için çok önemli. Dalış turizmi için gelecek misafirlerimiz, Çanakkale’mize ciddi düzeyde döviz bırakacaklar. Misafirlerimiz dalış turizmi için gelecekler. Gelen misafirlerimiz geldikleri ilk gün dalış yapamıyorlar. Bir gün konaklayacaklar. Geldiklerinde hem konaklayacaklar, hem Gelibolu’muzun değerlerini görecekler. Ardından 2-3 gün dalış yapacaklar. Dalış yaptıktan sonra da gitmeyecekler. Bu durum da bizim için çok önemli” dedi.